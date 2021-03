10 марта 2021 г. Генри Фой, Макс Седдон и Сильвия Скиорилли Боррелли | Financial Times Россия хочет производить "Спутник V" в Италии на фоне стремительного роста зарубежного спроса "(...) Российский фонд прямых инвестиций, курирующий распространение вакцины "Спутник V" против Covid-19, заявил во вторник, что подписал соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве его двухкомпонентной вакцины на базирующемся в Италии подразделении, говорится в заявлении Итальяно-российской торговой палаты. По словам итальянских чиновников, производство сначала требует одобрения местных регулирующих органов, а регион Ломбардия, где находится завод, заявил, что не участвует в "исключительно частно-правовом соглашении". Adienne не ответила на запрос о комментарии", - сообщает Financial Times. "Но если этот проект будет реализован, то план производства в Италии станет первым подобным партнерством внутри ЕС, медицинское агентство которого проводит оценку российской вакцины для выдачи разрешения. Согласно заявлению главы РФПИ Кирилла Дмитриева российскому государственному телевидению, государственный инвестиционный фонд также подписал сделки с производителями в Германии, Испании и Франции", - говорится в статье. "Усилия России по расширению зарубежного производства "Спутника V" предпринимаются на фоне того, что Кремль стремится производить поставки в растущее число зарубежных стран, подавших заказы на более 1,4 млрд доз вакцины, которая продемонстрировала высокую эффективность в рецензируемых клинических испытаниях. РФПИ передал производство заводам в Китае, Южной Корее и Бразилии, - пишет издание. - Однако некоторые компании, работающие в этих странах, говорят, что им еще предстоит выйти на полную мощность производства. За последние четыре месяца кремлевский фонд направил около 1,25 млн доз "Спутника V", произведенных в России, на экспортные рынки, включая Словакию, Сербию, Мексику, Аргентину и Венгрию". (...) "Аналитики говорят, что экспорт из России стал возможен отчасти из-за относительно низкого внутреннего спроса на вакцину и широко распространенного скептицизма среди россиян в отношении национальной вакцины. Президент Владимир Путин, который еще не вакцинировался, заявил на прошлой неделе, что из 144 млн россиян 2 млн россиян получили две дозы и примерно столько же получили первую дозу", - указывает газета. (...) "В России нет ажиотажного спроса [на вакцину], - считает Антон Гопка, партнер биотехнологической инвестиционной компании ATEM Capital. - Если бы были более высокие внутренние цели, то вопрос об экспорте, возможно, даже не поднимался бы, потому что Россия по-прежнему является приоритетом. Но они делают и то, и другое, и это нормально - им просто нужно увеличить производство". "(...) По словам Гопка, проблемы с поставками других вакцин в Европе в сочетании с низким внутренним спросом в России открыли для Москвы окно возможностей для продаж "Спутника V" на Запад. "Европейские страны вынуждены использовать любую вакцину, какую они могут получить. Так что теперь есть возможность поставлять их из России", - сказал он. (...) "Спутник V" получил одобрение 45 зарубежных стран и предлагается Москвой в качестве альтернативы западным вакцинам, производимым транснациональными фармацевтическими компаниями. Эффективность вакцины в 91,6%, о которой сообщалось в экспертном обзоре, опубликованном в The Lancet в прошлом месяце, также сделала ее привлекательной для нескольких стран ЕС на фоне проблем с поставками, от которых страдают такие производители, как AstraZeneca". "Те же самые привлекательные особенности вызвали значительный рост спроса на вакцину, в результате чего Россия столкнулась со многими из тех проблем производства и сбыта, с которыми сталкиваются ее западные конкуренты. Один иностранный чиновник, участвовавший в переговорах с РФПИ, сказал, что его маркетинг вакцины выглядел "очень напористым". "Теперь у них возникла проблема, потому что они продали этот замечательный продукт сверх своих запасов", - добавил чиновник. В написании статьи приняли участие Давиде Гильоне и Валери Хопкинс. Источник: Financial Times