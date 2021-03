10 марта 2021 г. Джо Соммерлэд | The Independent Президентские питомцы: от впавших в немилость за покус собак Джо Байдена до кота Ларри на Даунинг-стрит "Это была напряженная неделя для животных, находящихся в центре внимания СМИ: принц Гарри сделал перерыв в своем взрывном интервью Опре Уинфри, чтобы покормить цыплят, а президент США Джо Байден был вынужден отослать двух своих немецких овчарок, Чэмпа и Мейджора, домой в Делавэр после "инцидент с укусом" в Белом доме", - пишет The Independent. "По крайней мере, в течение шести недель собаки Байдена вдыхали новую жизнь в резиденцию на Пенсильвания-авеню, 1600, гоняясь по ее лужайкам за белками - после четырех безрадостных и лишенных домашних животных лет при Дональде Трампе, человеке, который не любит животных - вот вам и красный флажок, если таковой вообще нужен, - говорится в статье - Но, за исключением Трампа, Белый дом на самом деле может похвастать своей богатой историей как дома для самой разнообразной живности, как и многие другие президентские резиденции по всему миру, обитатели которых часто укрывались от стресса высокой должности, проводя время с любимыми питомцами". Газета напоминает, что (...) у Барака Обамы "(...) были две португальские водяные собаки, Бо и Санни, первая из которых была подарком его наставника, ныне покойного сенатора от Массачусетса Теда Кеннеди. Кот Билла Клинтона, Сокс, как известно, гулял по Южной лужайке на поводке, Милли, английский спрингер-спаниель Барбары Буш, однажды опубликовал книгу (!), а ряд президентов-республиканцев патрулировали территорию в компании собак с типичными мачо-кличками: Рекс, кинг-чарльз-спаниель Рональда Рейгана, Либерти, золотистый ретривер Джеральда Форда...". "Самым ленивым президентом Америки в деле выбора кличек для своих питомцев был, конечно, Линдон Бэйнс Джонсон, который окрестил своих щенков породы бигль Хим и Хё (him - его, her - ее). Намного более изобретательной в этом отношении была Кэролайн Кеннеди, дочь Джона Кеннеди, которая назвала своего домашнего пони Макароны (Macaroni)", - говорится в статье. "Среди наиболее интересных президентских питомцев - попугай Дуайта Д. Эйзенхауэра Гэбби, стадо овец Вудро Вильсона, молочная корова по кличке Полин Уэйн Уильяма Ховарда Тафта и зверинец Кэлвина Кулиджа, который, как по утверждению Town and Country, "превратил Белый дом в нечто вроде зоопарка" и включал собак и птиц, кошек и енотов, бегемота, медведя и львят". Сообщается, что у Тедди Рузвельта также были "маленький медведь, свинья, сова-сипуха, петух и курица, гиена, ящерица, змеи, морские свинки, пони и несколько собак и лошадей". "Если говорит о Британии, то кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит, 10 со времен пьянящих добрекзитовских дней Дэвида Кэмерона в 2011 году, в настоящее время является главным мышеловом резиденции правительства Великобритании - эта должность уходит корнями во времена Генриха VIII и эпоху Тюдоров (...)", - пишет The Independent. "За границей две собаки, которые в последнее время внесли заметный политический вклад, это черный лабрадор-грифон Немо президента Франции Эммануэля Макрона и верная гончая по кличке Нестор бразильского баламута Жаира Болсонару. Первый появился в рождественском видеообращении, где президент призвал семьи хорошенько подумать, прежде чем заводить нового питомца, в то время как второй помог своему строгому хозяину подписать в октябре закон, вводящий более жесткие наказания для тех, кто жестоко обращается с животными". "Авторитарный президент России Владимир Путин, естественно, любит животных и в настоящее время у него есть четыре пастушьих собаки, которые ему подарили желающие угодить иностранные лидеры. Паша, новенький в стае, был подарен ему Александром Вучичем из Сербии в 2019 году, в то время как Верни прибыл от Гурбангулы Бердымухамедова, лидера Туркменистана, в 2017 году, а Юме был подарен ему Японией в качестве благодарности за помощь России после землетрясения в Тохоку и цунами 2011 года, его кличка переводится как "Мечта". Последний, Баффи, получил свою кличку от 5-летнего победителя конкурса в 2010 году", - напоминает газета. "Предшественницей этого квартета была Конни, которая скончалась в 2014 году. Она давала Путину "хорошие советы" и напугала Ангелу Меркель, когда дуэт встретился в Сочи в 2007 году, так как канцлер Германии боится собак с тех пор, как в 1995 году ее укусила собака, и Путин в то время, по ее мнению, знал об этом факте". "Я понимаю, зачем ему приходится это делать - чтобы доказать, что он мужчина", - сказала она репортерам после того, как Конни бродила по их конференц-залу, заставляя ее нервничать. "Также политическое объяснение любви российского премьера к собакам предоставил Ян Кьюбик из Университета Рутгерса, который предположил в The Washington Post, что Путин намерен транслировать месседж: "Я люблю животных. Так что я не такой бессердечный диктатор, как думают жители Запада", при этом подразумевая: "У меня есть сердце, но моя любовь жестка, мужественна". "Однако нельзя не упомянуть, что любовь кремлевского лидера к животным, похоже, не распространяется на бездомных собак, и он приказал расправиться со всей популяцией бездомных собак в Сочи перед зимними Олимпийскими играми 2014 года", - говорится в статье. (...) Источник: The Independent