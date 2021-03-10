Ассоциация Public Eye обвиняет фармацевтическую промышленность в "систематической эксплуатации коронакризиса"

(...) По мнению швейцарской организации Public Eye, отслеживающей злоупотребления транснациональных корпораций по всему миру, фармкомпании в контексте пандемии Covid-19 пользуются своим монопольным положением, предоставляемым патентами, что приводит к завышенным ценам, искусственному дефициту и отсутствию доступа - в основном, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, но также и в Швейцарии, пишет швейцарская газета Le Temps.

"В опубликованном во вторник докладе "Большая Фарма берет на себя все" ("Big Pharma Takes It All") Public Eye анализирует методы, используемые американской компанией Pfizer и швейцарскими компаниями Roche и Novartis, "чтобы систематически использовать коронакризис в своих интересах". Доклад составлен на основе почти 3 тыс. последних публикаций. В общем и целом, в докладе утверждается, что пандемия делает очевидными не только структурные недостатки, но и бизнес-модель фармацевтической отрасли, которая позволяет ей получать колоссальные выгоды в ущерб общественному здравоохранению", - говорится в статье.

"Public Eye осуждает Швейцарию и другие страны, в которых находятся самые важные фармацевтические компании, за их все более решительную защиту. Ассоциация просит Федеральный совет Швейцарии поддержать предложение о временном отказе от некоторых обязательств Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности в отношении лечения Covid-19, чтобы гарантировать доступ к вакцинам в бедных странах", - отмечает автор публикации.

"В связи с этим члены ВТО снова встретились во вторник в Женеве, чтобы продолжить обсуждение предложения об отказе от прав. Швейцария, США, Евросоюз, Япония и Бразилия до сих пор и слышать не хотели об этом, несмотря на то, что предложение, выдвинутое Индией и ЮАР, поддерживают почти 130 стран", - пишет Le Temps.

"Почти через год после объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для победы над Covid-19 необходимо сделать временное отступлений от положений об интеллектуальной собственности. В понедельник проходило мероприятие, посвященное женскому дню, организованное ВОЗ. По этому случаю профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, одна из разработчиков вакцины AstraZeneca, и ОзлемТюречи из BioNTech, разработавшей вакцину вместе с Pfizer, обе заявили, что доступ к вакцинам в развивающихся странах тормозит, прежде всего, отсутствие инфраструктуры", - резюмирует издание.