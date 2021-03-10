Как я протестировал "Спутник V" от Covid-19

"В такой пострадавшей от пандемии стране, как Россия, население не слишком озадачивает себя вакцинацией. Как показывает опыт корреспондента Liberation в Москве, для того, чтобы получить вакцину, не нужно ни стоять в очереди, ни регистрироваться".

"(...) В теории вакцинация в России ограничивается принадлежностью к определенным возрастными и профессиональным группам. На практике же добровольцев настолько мало, что никто ничего не проверяет и сделать прививку может любой желающий. Для иностранцев все немного сложнее. Без регистрации в российском фонде медицинского страхования вакцину не получить. А может, сказали нам, у вас есть вид на жительство вместо простой визы? Или временный вид на жительство? В Telegram-чате, где французы в России обмениваются советами, у каждого есть своя интерпретация правил и своя история: "Сделали прививку сегодня утром в больнице номер такой-то, они принимают иностранцев с видом на жительство". "Сегодня днем они меня подвели. Но можно попробовать торговый центр "Вегас". "Все сделал на платной основе в частной клинике. Никаких вопросов не задавали", - передает автор статьи Люсьен Жак.

"Есть три канала для вакцинации: государственные больницы, некоторые частные клиники и центры вакцинации, открытые мэрией Москвы в торговых центрах столицы. В их число входит ГУМ, легендарный торговый центр в стиле модерн, расположенный прямо напротив Кремля, на Красной площади. Именно на нем я остановил свой выбор, меня убедили свидетельства о том, что медсестры делают там инъекции, каким бы ни был ваш паспорт, и, кроме того, после прохождения испытания вам предлагают молочное мороженое", - описывает журналист.

"ГУМ с его открытыми магазинами и кафе, заполненными москвичами в едва надвинутых масках, похож на остальную Россию: здесь живут так, словно Covid-19 отменен неким негласным коллективным соглашением. Несколько афишек указывают на центр вакцинации на верхнем этаже. (...) Нет ни очереди, ни предварительной регистрации: на месте улыбающийся дежурный раздает анкету для заполнения. (...) Вы получаете вакцину, едите мороженое (восхитительное) и идете домой, ожидая даты второй инъекции, через три недели, на том же месте", - говорится в статье.

"За это время, как объясняет мне медсестра, правила изменились: ГУМ больше не принимает иностранных пациентов. Но поскольку это вторая инъекция, она готова сделать исключение. Анкета, инъекция, молочное мороженое. С ощущением, что я вышел сухим из воды, минуя бюрократические препоны, я получил сертификат о вакцинации и брошюру с подробным описанием возможных побочных эффектов. В течение трех дней после каждой инъекции: 10% пациентов испытывают тошноту и усталость, 5% - головные боли, рост температуры до 39 C и мышечные боли, 4% - боль в месте инъекции и 1% - заложенность носа", - указывает корреспондент.

"Как неуемный коллекционер, я каждый раз собирал абсолютно все побочные эффекты. Затем, примерно через тридцать шесть особенно мучительных часов, симптомы бесследно исчезали. Зато иммунитет никуда не денется", - резюмирует Люсьен Жак.