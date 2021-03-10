Светлана Тихановская: "Лукашенко - политический банкрот"

"Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, будучи в изгнании, неустанно добивается международной поддержки демократического движения своей страны. Во время ее первого визита в Швейцарию она объяснила в разговоре, почему необходимо ужесточить санкции против режима Лукашенко", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Не имеющая опыта активистка в одночасье стала всемирно известным послом белорусского демократического движения, - отмечает журналист Андреас Рюш. - Ее принимали у себя президенты и главы правительств более чем десятка европейских стран, в том числе Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Ее осыпали признаниями в солидарности и наградами. Теперь политик посетила Швейцарию - первую страну за пределами ЕС".

"Во вторник она встретилась с президентом Федерального совета Швейцарии Андреасом Эби и делегацией парламентариев. Правительство скорее обозначило дистанцию; Тихановскую встретили лишь на невысоком уровне - ее принял представитель министерства иностранных дел. Однако в разговоре не было заметно, что Тихановская этим расстроена. Впрочем, она дала понять, что удивлена некоторыми позициями Швейцарии. По ее словам, Швейцария, по-видимому, заинтересована в защите своего статуса нейтральной страны. "Но по отношению к насилию в Белоруссии нельзя оставаться нейтральным", - сказала Тихановская".

"Она также не понимает того, что Берн не вступается более энергично за освобождение арестованной режимом Натальи Херше, имеющей двойное гражданско Белоруссии и Швейцарии. Херше, участвовавшую в протестах против Лукашенко, драконовским образом приговорили к 2,5 годам в колонии. (...) Кроме того, Тихановская, по ее собственным словам, затронула вопрос о возможном имуществе Лукашенко в Швейцарии и выступила за то, чтобы Берн полностью присоединился к белорусским санкциям Евросоюза".

"Впрочем, в том, что касается санкций, Тихановская разочарована и ЕС. Санкции, введенные в ответ на подавление протестного движения, она прямо называет издевкой. Санкций против 88 человек, предусматривающих заморозку их активов и запрет на въезд в ЕС, по ее словам, далеко не достаточно". "В эти списки нужно включить не только высокопоставленных функционеров, знающих, как себе помочь, но и, например, судей или районных полицейских, участвующих в репрессиях", - считает она. С замечанием о том, что такие скорее символические меры вряд ли произведут впечатление на представителей режима, лидер оппозиции согласна лишь отчасти. По ее мнению, устрашающий эффект санкций не следует недооценивать", - передает издание.

"Дубинками и огнестрельным оружием Лукашенко загнал протестное движение в подполье, но люди не капитулировали и они не позволят себя сломить", - сказала Тихановская. По ее словам, протест лишь принял другие формы, он проявляется в децентрализованных, мелких акциях, петициях и письмах в адрес международных организаций".

"Люди ни при каких обстоятельствах не вернутся в то рабство, в котором они жили так много лет", - заявила она. Есть ли в этом нечто большее, чем надежда, покажет время, - отмечает NZZ. - Оппозиция впервые за долгое время призвала к участию в крупном митинге 25 марта. (...) Тихановская убеждена, что режим может обрушиться довольно внезапно. "Лукашенко - политический банкрот", - считает она. По словам Тихановской, оппозиция имеет множество связей в государственном аппарате и ощущает, что и там уже не представляют будущее с Лукашенко. Диктатор навсегда потерял имидж сильного лидера".

"Но не находится ли Лукашенко по-прежнему в комфортном положении в связи с тем, что он обладает полной поддержкой со стороны России? Недавно шеф Кремля Путин демонстративно пригласил своего коллегу покататься на лыжах; кажется, прежнее недовольство Москвы своевольным правителем в Минске улетучилось. Тихановская не скрывает своего разочарования позицией Путина. "По-видимому, слабая Белоруссия, которой можно диктовать свои условия, выгодна Кремлю", - считает она".

"Однако эта тема, кажется, неприятна политику, она избегает слишком явно критиковать Москву. "России нечего бояться. У нас же конфликт с нашим режимом, а не с Кремлем", - отметила Тихановская. Белоруссия всегда будет близка к своему восточному соседу, сказала она и указала, что более половины объема внешней торговли Белоруссии приходится на Россию. Вместе с тем Тихановская критически относится к тому, что Лукашенко опирается на своего большого славянского брата: "Мы хотим жить в нашей собственной стране и не бояться, что Лукашенко ради власти продаст по дешевке нашу независимость".

"А ее собственное будущее? Тихановская называет себя "лидером, избранным белорусским народом". Но в разговоре она дала понять, что не претендует на роль будущего президента. Если белорусская революция все-таки удастся и будут назначены новые выборы, Тихановская не хочет снова выдвигать свою кандидатуру. Она подчеркивает, что среди политзаключенных на ее родине достаточно достойных кандидатов на высший пост - не в последнюю очередь и ее собственный муж", - пишет Neue Zürcher Zeitung.