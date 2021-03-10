От "абсурдистана" до пандемической усталости - нужно срочно найти выход из тупика

"Противоречивые правила, меры с сомнительной эффективностью: текущее управление пандемией Covid-19 утомляет нас, а также мешает наконец увидеть выход", - пишут журналистка Лора Дазиньер и французский эпидемиолог Антуан Флао, директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, на страницах Slate.fr.

"В начале марта 2020 года Эммануэль Макрон спокойно отправился в театр на спектакль под названием "Водить за нос", - говорится в статье. - Тогда, несмотря на эпидемию Covid-19, которая, казалось, неумолимо распространялась на территории Франции, он сказал: "Жизнь продолжается. Нет никаких причин менять наши привычки по выходу из дома, за исключением уязвимых слоев населения".

"Десять дней спустя, объявив о необходимости первого карантина, президент Франции заявил: "Мы находимся в состоянии войны". Первая досадная несогласованность в коммуникации, за которой последовали многие другие, такие как первоначальное рассмотрение ношения маски как несущественной меры (на том основании, что широкая публика все равно не сможет ее носить). К этому добавилась нехватка тестов или отсутствие прогнозирования кампании вакцинации", - указывают авторы статьи.

"Уже не говоря о глобальной инфантилизирующей коммуникативной стратегии с использованием лексики, больше напоминающей разговоры родителей с маленькими детьми, чем высказывания ответственных лидеров. Разве министр здравоохранения Оливье Веран не подтвердил, что будет управлять вакцинацией "в качестве рачительного и заботливого главы семьи"? - комментируют журналистка и эпидемиолог.

"(...) Можно было бы смириться с этими несоответствиями в начале пандемии во имя определенной наивности в отношении вируса и необходимости действовать безотлагательно, но сегодня мы все равно сталкиваемся с абсурдными с научной точки зрения мерами. Как понять, что музеи закрыты, а магазины открыты?" - задаются вопросами авторы.

"Как понять то, что террасы баров и ресторанов остаются закрытыми, в то время как школьные и корпоративные столовые с плохо вентилируемыми внутренними помещениями в обеденное время каждый день продолжают принимать большое количество людей? Как принять запрет на прогулки на открытом воздухе или обязательство носить на улице маску, когда риск заражения на открытом воздухе чрезвычайно низок (если не равен нулю) и в любом случае не был подтвержден научно?" - говорится далее.

"Столкнувшись с цифрами, которые показывают, что эпидемия во Франции (а также в Бельгии) остается на высоком уровне с почти 400 смертельными случаями в день и 25 тыс. инфицированных людьми (соответственно 20 и 2500 у наших бельгийских соседей, население которых составляет 11 млн), мы чувствуем себя инфантилизированными и в конечном итоге не очень защищенными", - отмечают Дазиньер и Флао.

"(...) В то же время распространяется еще более пагубное заболевание, уже замеченное ВОЗ в октябре 2020 года: "пандемическая усталость". Это выражение обозначает синдром, который имеет как психологический, так и физический характер, связанный с Covid-19 и санитарными мерами. Речь идет о страхе за себя и своих близких, а также о напряжении, связанном с мерами по борьбе с болезнью: потеря социальных связей, страх безработицы или экономических последствий, отсутствие перспектив и возможности строить планы...", - указывают авторы.

"На психологическом и эмоциональном уровне это проявляется как усталость, хроническое беспокойство, проблемы со сном или утрата смысла, а иногда и как настоящий депрессивный синдром и суицидальные мысли. Это приводит к тому, что некоторые люди, в том числе и те, кто наиболее уважительно относятся к барьерным мерам и комендантскому часу или ограничению свободы, просто отказаться от этих мер и нарушают их", - отмечается далее.

"(...) В свою очередь, такие нарушения подвергаются стигматизации, а к их авторам сразу начинают относиться как к "ковидиотам", вместо того чтобы выслушать их.Эти люди не стали сторонниками теории заговора, они просто чувствуют себя измученными кризисом и неопределенностью. Они часто сообщают о том, что применяемые ими правила бесполезны, тогда как меры, принимаемые на уровне их страны или региона, абсурдны и, вероятно, неэффективны", - говорится в статье.

"Чтобы предотвратить эту усталость и сопутствующее ей поведение, ВОЗ выпустила ряд рекомендаций для правительств. Вот некоторые из них: быть максимально последовательными в посланиях и действиях и избегать противоречивых действий; координировать коммуникацию между экспертами и официальными представителями, чтобы избежать противоречивых сообщений; быть максимально прозрачными, сообщая о причинах ограничений и любых их изменениях, а также признавая пределы науки и государственной политики; прилагать усилия, чтобы понять население и принять целенаправленную, адаптированную и эффективную коммуникацию; вовлечь население на всех уровнях в борьбу с вирусом; стремиться достичь максимально возможного уровня справедливости по отношению к тем, кого затрагивают рекомендации и ограничения", - передают авторы.

"Понятно, что французское правительство в точности не выполняет все эти рекомендации. Что касается справедливости, то оно запуталось в республиканской догме о равенстве, которая состоит в том, чтобы относиться ко всем одинаково, отрицая различия между людьми и регионами, - утверждают авторы публикации. - На самом деле, гораздо легче сидеть на карантине, когда живешь вдвоем в большой квартире или доме, чем если теснишься впятером в квартире площадью 30 м2. Точно так же гораздо легче самоизолироваться в случае положительного результата теста, когда живешь один или в паре, чем когда ты мать-одиночка".

"(...) Сегодня ошибка, несомненно, состоит в том, чтобы представлять новый возможный карантин как пугало и крайнюю меру "для защиты системы здравоохранения". Есть и другие способы представить карантин. Его следует рассматривать как входной билет, важный предварительный этап, предназначенный для резкого сокращения случаев заболевания при массовой вакцинации населения. Цель: суметь спланировать стратегию "нулевого Covid", основанную на очень конкретных, кратких и локализованных мерах", - утверждают журналистка и эпидемиолог.

"(...) Также важно перестать противопоставлять общественное здравоохранение и экономику. Пусть нашим лидерам это кажется нелогичным, но судя по всему, в таких странах, как Новая Зеландия, Австралия, Тайвань, Китай, Вьетнам или Таиланд, количество смертей остается очень низким, социальная жизнь наиболее приятная и экономические последствия эпидемии наиболее незначительные. Однако именно эти страны внедрили самые радикальные стратегии по предотвращению распространения вируса SARS-CoV-2 на своей территории", - отмечают авторы публикации.

"Вьетнам, ВВП которого в 2020 году резко вырос, создал новую авиакомпанию. Во время недавнего Tennis Open Австралия собирала более 30 тыс. зрителей в день. А Запад сегодня населен пораженцами: "Это война", - говорят нам наши лидеры, которые создают ощущение, что мы ее проиграли. Осенью, с учетом вакцинации, нам обещают только перемирие, - говорится далее. - Но медленный охват вакциной для защиты всего населения может оказаться новой линией Мажино, позволяющей врагу - новым вариантам - обойти ее, если появятся штаммы, от которых вакцина не сможет защитить".

"(...) Надменность богатых стран такова, что они остаются слепыми к успешному опыту более бедных стран. Чему нас могут научить африканский континент или Вьетнам? Понятно, что у них дела обстоят лучше, чем у нас, что они, кажется, выиграли свою войну. Случай с такими островами, как Исландия, Новая Зеландия, Тайвань и Япония, также должен позволить нам извлечь некоторые ценные уроки. Менее уязвимыми их делает защита их границ. Для этого они используют тесты по прибытии путешественников, предоставляют отели или больницы для людей с положительным тестом на коронавирус, - говорится в статье. - Между тем, во Франции, спустя более года после начала пандемии, мы все еще не знаем, как гарантировать изоляцию заразных людей. Факт использования отпечатков пальцев никогда не должен применяться к европейскому населению, похоже, рассуждают лидеры нашего континента".

"(...) Для полицейских расследований использование нашего телефона или выписки из банка не шокирует граждан, но из-за отслеживания цепочки заражения европейцы готовы тотчас выйти на улицы? Как, никто не поинтересовался их мнением? А почему парламенты не участвуют в этих обсуждениях? Нет никакой уверенности в том, что где-либо в мире удастся обойтись без стратегии "нулевого Covid". Даже при очень эффективной и очень безопасной вакцинации вирус все еще слишком сильно циркулирует в западных странах", - считают Лора Дазиньер и Антуан Флао. (...)