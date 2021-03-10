Норвегия остановила продажу России завода двигателей

"Норвегия остановила продажу российскому холдингу завода по производству корабельных двигателей по соображениям национальной безопасности: компания среди прочего осуществляет техобслуживание корабля, ведущего наблюдение за российским флотом", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Во вторник министерство юстиции и безопасности в Осло сообщило, что приостанавливает запланированную продажу Bergen Engines российскому "Трансмашхолдингу" (ТМХ) по соображениям национальной безопасности. Bergen Engines среди прочего занимается техобслуживанием двигателей кораблей норвежского военно-морского флота, в том числе, судя по сообщениям СМИ, и корабля Marjata, одного из кораблей норвежской разведки. Главная задача судна состоит в наблюдении за российским флотом в Баренцевом море", - поясняет издание.

"Министерство юстиции заявило, что не может исключать, что продажа компании представляет собой риск безопасности. Поэтому процесс продажи приостановлен до получения данных, достаточных для оценки", - говорится в публикации.

"Трансмаш" - это российский машиностроительный холдинг, известный прежде всего своей железнодорожной отраслью. (...) О прямом участии в нем государства неизвестно. Тем не менее в Норвегии беспокоятся о слишком большой зависимости от Кремля, так как государственная железная дорога является одним из основных покупателей продукции холдинга "Трансмаш", - пишет Der Spiegel.