Новое исследование: почему многие люди вынуждены оставаться в одиночестве

"Почему так много одиноких людей не могут найти себе партнера? Этот вопрос изучили кипрские ученые. Согласно их исследованию, это связано прежде всего с неумением флиртовать - как в роли "отправителя", так и в роли "получателя", - пишет немецкий журнал Stern.

В исследовании ученых из Университета Никосии, опубликованном недавно в научном журнале Personality and Individual Differences, основное внимание было уделено "вынужденному одиночеству и его причинам", как значится в его названии. "Ученые пришли к выводу: многие одинокие люди остаются одинокими, несмотря на свое желание вступить в отношения, из-за неумелой коммуникации. Точнее, из-за неумелого флирта: они не знают, как показать свой интерес другому человеку или правильно интерпретировать его сигналы", - передает издание.

В исследовании приняли участие 1228 мужчин и женщин. Они должны были сами оценить себя по шкале от 1 до 5 по критериям вроде: "Я не знаю, как флиртовать" или "Я не умею распознавать или трактовать сигналы от потенциальных партнеров". "Результат оказался относительно однозначным: большинство вынужденных одиночек очень низко оценивают свои способности флиртовать - как в роли "отправителя", так и в роли "получателя". При этом одинокие люди, добровольно пребывающие в одиночестве, чаще всего соглашались с утверждением, что они слишком избирательны в поиске партнера", - говорится в статье.

"Чтобы найти партнера для отношений, необходимы определенные социальные способности, поясняет психолог и профессор Университета Никосии Менелаос Апостолу. Долгое время эти отношения происходили по договоренности, так что паре не приходилось для этого чрезмерно напрягаться - например, отношения организовывались родителями. Таким образом, с точки зрения эволюции у человека пока было не так много времени, чтобы обучиться положительным техникам коммуникации для поиска партнера и отказаться от неблагоприятного поведения".

"Впрочем, Апостолу признает, что причиной одиночества могут быть и другие, не изученные в исследовании факторы. Кроме того, не ясна причинно-следственная связь: возможно, что люди, долгое время пребывающие в одиночестве, со временем разучились искать партнера", - передает Stern.