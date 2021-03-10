Чрезмерно большой фаллос символизировал у римлян не только секс

"Во время работ по строительству дороги недалеко от Оксфорда был обнаружен мельничный жернов. Украшающий его чрезмерно большой фаллос, вероятно, должен был обеспечить муку защитной силой. Половой орган мужчин встречался повсеместно", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Как показывают многочисленные археологические находки в Помпеях, жители Римской империи буквально были окружены секс-символами. Частные дома или общественные места были украшены реалистичными изображениями - в форме произведений искусства, предметов культа, настенных рисунков, средств для возбуждения или указателей на места оказания однозначных услуг - только в городе у Везувия насчитывалось несколько десятков борделей", - повествует издание.

"Предприятия не были исключением. Об этом свидетельствует новая находка в Великобритании. Недалеко от Оксфорда во время подготовительных работ по строительству дороги археологи наткнулись на мельничный жернов, который украшал чрезмерно большой фаллос".

"Этот мельничный жернов проливает свет на значение сексуальных образов в повседневной жизни римлян. С одной стороны, по словам археолога Рут Шэффри, люди, для которых в мельнице перемалывалась пшеница, ожидали, что фаллос защитит ее. С другой сторон, он, вероятно, символизировал жизненную силу, которой перемолотые злаки должны были наделить покупателей", - говорится в статье.

"Ведь этот орган издавна был связан с культами плодородия. Считалось, что он дает силу, приносит удачу и защищает от болезней и прочего зла. Как правило, в эрегированном виде он отличал от остальных мужское окружение греческого бога Диониса, который отвечал не только за виноделие, но и за плодородие. (...) Реалистичным фаллосом окружение Диониса существенно отличалось от статуй обнаженных мужчин, чьи половые органы намеренно изображались сдержанно".

"Другим богом, эрегированный орган которого был представлен в общественных местах, был Гермес, известный также как посланник правителя мира богов Зевса и покровитель путешественников, торговцев и разбойников. Его статуи, называемые гермами, отграничивали жилые районы от пустеющих дорог, полей и гор за пределами городов".

Для жителей римской провинции Британия наличие фаллоса на мельничном жернове, вероятно, означало, что урожай был хорошим. "Единственными, кто был этим недоволен, очевидно, были христиане. Для них повсеместные секс-услуги, предлагавшиеся в подсобных помещениях таверн или комнатах для переодевания в термах, были слишком аморальными", - пишет Die Welt.