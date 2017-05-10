"Розовый кит" - игра, которая конкурирует с "Синим китом", но стремится спасать жизнь

Опасная игра "Синий кит" за последние шесть месяцев стала причиной гибели, как минимум, 130 человек в России, утверждает ABC, ссылаясь на данные властей. "В Испании уже известны два случая, которые потребовали вмешательства полиции", - сообщает журналистка Элена де ла Каса Уэртас.

"Синий кит" продолжает распространяться по планете, но у него появился могучий противник - "Розовый кит". "Эта новая инициатива появилась в Бразилии всего месяц назад, ее продвигают два человека, которым за тридцать, - Ана Хоппе и Рафаэль Тилшер, специалисты по рекламе и графическому дизайну. Друзья стремятся, чтобы участники игры открыли для себя позитивную сторону жизни". Участники "Розового кита" тоже выполняют 50 заданий, но в данном случае цель - помощь ближнему и достижение взаимопонимания с родственниками.

"Мы с Рафаэлем разговаривали о "Синем ките" и о том, как интернет может очень быстро пропагандировать во всем мире что-то нехорошее, но мы в силах извлечь из этого урок, - говорит Хоппе. - Мы захотели показать людям, что человек способен дарить миру любовь, получать и распространять ее".

"Участники должны сообщать о своих достижениях в соцсетях, указывая хэштег #BallenaRosada, могут предлагать своим друзьям вступить в игру", - пишет автор. По сообщению издания, есть как серьезные задания (обзавестись новым другом или помочь жертве травли), так и забавные: обнять фрукт, разговаривать строчками из песен. Хоппе сообщила, что они проконсультировались с психологом обо всех заданиях, которые придумали.

Хоппе утверждает: хотя вначале игра предназначалась для бразильцев в возрасте 13-17 лет, теперь к ней присоединились участники самых разных возрастов во всем мире.

Но, подчеркивает Хоппе, "Розовый кит" "играет вспомогательную роль, он не может быть курсом лечения", и создатели игры осознают, что некоторые психические заболевания требуют "медицинской помощи". "С помощью наших заданий человек может излить свои чувства и, в конечном итоге, восстановить самооценку, - отмечает Хоппе. - Мы заметили: людям отчаянно хочется, чтобы кто-то волновался за то, как у них идут дела. А иногда люди не делятся своими чувствами, боясь насмешки или несерьезного отношения. Это очень серьезная, неотложная проблема, ситуацию надо менять!"

"Идея "Розового кита" хорошая и ценная, так как игра поощряет сплоченность людей", - замечает Мириам Гонсалес, официальный представитель Коллегии психологов (Мадрид).