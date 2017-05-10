Когда (а не если) Банк России начнет покупки иностранной валюты для пополнения резервов

Экономисты пребывают в ожидании решения Банка России, но они расходятся во мнениях лишь в вопросе о том, возобновит ли он покупки иностранной валюты в ближайшие месяцы или только в предстоящие годы, пишет Bloomberg.

Банк России, который отсутствовал на валютном рынке с 2015 года, снова начнет покупки валюты для пополнения своих международных резервов в этом году, считают более половины аналитиков, опрошенных Bloomberg со 2 по 4 мая. Всего был опрошен 21 респондент. Из них 28% считают, что закупки могут начаться уже в следующем квартале.

В 2015 году Банк России начал покупки иностранной валюты, когда рубль приблизился к 50 по отношению к доллару. Большую часть этого года российская валюта торговалась между 56 и 60. На 10:28 МСК она была на уровне 58,24 по отношению к доллару, говорится в статье.

"Такая возможность остается одним из наиболее действенных механизмов, оставшихся в арсенале России, если власти решат действовать против укрепления рубля", - отмечают авторы статьи Ольга Танас и Андрэ Тартар. Сильная валюта оказывает давление на экспорт и бюджет, поясняют авторы.

Банк России не нажмет на спусковой крючок, пока рубль не достигнет "равновесия" и власти не убедятся, что их действия не приведут к ускорению инфляции, считает Владимир Тихомиров, главный экономист московской брокерской компании BCS Financial Group.

"Имеются индикаторы того, что оба условия соблюдаются, а значит, закупки могут начаться уже в третьем квартале", - сказал он.