10 мая 2017 г. Клинт Уоттс | The Daily Beast Путин потерял Францию, но у него еще есть шанс в Германии "Полная победа Эммануэля Макрона в воскресенье для многих стала символом поражения России, чье вмешательство в несколько недавно прошедших выборов на Западе указывало на мрачное будущее для ЕС и демократии во всем мире", - пишет Клинт Уоттс в статье для The Daily Beast. Однако некоторые зловещие признаки позволяют предположить, что борьба России за влияние не прекратится в ближайшее время и все еще имеет перспективы продолжения не только во Франции, но и на всем Западе, предупреждает журналист. "Если бы русские опубликовали компромат на Макрона до первого тура двухступенчатых выборов, то Путин мог бы не только свести счеты с главным соперником Ле Пен, но и возвысить другого конкурентоспособного оппонента, такого как Франсуа Фийон или Жан-Люк Меленшон, двух кандидатов, которые, скорее всего, абсорбировали бы голоса, отданные за Макрона", - рассуждает автор. "Учитывая, что между двумя турами прошло всего две недели, в отличие от месяцев между американскими праймериз и президентскими выборами, эффективность российских мер с целью склонить избирателей на сторону Ле Пен была ограничена", - полагает Уоттс. "Французская информационная блокада перед днем выборов также ограничила урон от слишком поздно появившегося российского компромата на Макрона", - считает автор. "Более того, французы в меньшей степени получают новости из соцсетей и подвергаются их влиянию, чем слишком погрязшие в интернете американцы", - говорится в статье. "Путину трудно осуществлять влияние в киберпространстве посредством фальшивых новостей, когда французские избиратели не подвергаются российскому влиянию онлайн", - пишет издание. "Целью публикации Путиным похищенных электронных писем так поздно в ходе игры было не победить на выборах в последнюю минуту, а испортить победу Макрона, подорвав его мандат на управление - традиционный страховочный вариант российской подрывной кампании", - утверждает автор. "В грядущие недели, если кремлевский вброс электронных писем спровоцирует скандал или даст основания для подозрений в коррупции, Макрон займет свою должность в противоречивой ситуации, подвергнется новым нападкам сторонников Ле Пен и задержится с осуществлением своих политических обещаний электорату. Только время покажет", - говорится в статье. "Франция, возможно, потеряна на данный момент, но выборы в сентябре 2017 года в Германии дают последний и очень солидный шанс расшатать ЕС. Парламент Германии уже подвергся хакерскому взлому, и Россия как нельзя эффективно агрессивно проталкивала антимеркелевские фальшивые истории о преступлениях иммигрантов в немецкое информационное поле. Германия предоставляет Путину последний шанс бросить вызов единству Запада и возможность получить свою награду", - считает Уоттс. "Теперь кое-кто говорит, что Россия переборщила со вмешательством в выборы, но каковы будут последствия?" - задается вопросом журналист. "Тем не менее, Путин потерял немногое. Финансовые расходы, связанные с влиянием в киберпространстве, были минимальными по сравнению с другими расходами на оборону. Он завоевал значительную аудиторию среди крайне правых сообществ, мобилизованных в невиданных масштабах", - говорится в статье. "План влияния Путина будет продолжаться в Германии до тех пор, пока США не сформулируют политику по отношению к России и не объединятся со своими европейскими союзниками в решительном противостоянии российской агрессии. Кремль не остановится, пока ему не будет брошен вызов", - заключает автор. Источник: The Daily Beast