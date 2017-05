10 мая 2017 г. Оливия Мессер, Лахлан Маркей, Тим Мак, Асавин Суэбсаенг и Бетси Вудруф | The Daily Beast Президент Трамп увольняет Джеймса Коми, и даже помощники в Белом доме ошеломлены Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, сообщают корреспонденты The Daily Beast. "Ошеломляющее и внезапное снятие с должности произошло после того, как Коми заявил в Конгрессе в марте, что ФБР вовлечено в текущее расследование по поводу потенциальных связей штаба Трампа с Россией. Увольнение Коми последовало за драматичным отстранением и.о. генерального прокурора Салли Йейтс в январе", - говорится в статье. Администрация прорабатывала детали того, как уволить Коми, "вот уже несколько дней", рассказал изданию во вторник вечером один из неназванных чиновников. Еще один чиновник из Белого дома заявил в беседе с авторами, что решение, которое полностью застало врасплох чиновников из ФБР и высокопоставленных конгрессменов, "тщательно скрывалось" ближайшим политическим кругом Трампа до того момента, когда "[мы] были готовы дать ход" увольнению Коми. "Многие помощники Трампа были удивлены новостью в той же мере, что и чиновники из ФБР, узнавшие о падении Коми из вечерних новостей", - говорится в статье. "Мы пытаемся в этом разобраться, как и [вы]", - прокомментировал новость вскоре после ее обнародования один из помощников Трампа. "Устранение Коми - всего лишь второй случай за всю историю США, когда президент уволил действующего главу ФБР, - также стало шоком для некоторых членов Конгресса", - отмечает издание. Авторы напоминают, что "Коми интенсивно атаковали с обеих сторон политического спектра в течение прошлого года из-за расследований ФБР касательно использования Хиллари Клинтон личного сервера электронной почты, а также связей штаба Трампа с российскими политическими интересами". Как заявил The Daily Beast неназванный чиновник из Белого дома, стратегия Трампа для оправдания увольнения "точно будет [включать] отстаивание того [аргумента], что демократы требовали головы Джима Коми не первый месяц". "Демократы, вовлеченные в параллельные расследования в Конгрессе относительно связей штаба Трампа с Россией, спешно представили устранение Коми как политическое вмешательство в текущее расследование", - говорится в статье. Оно "поднимает серьезные вопросы о том, не вмешивается ли Белый дом беззастенчиво в уголовное дело", цитируют авторы заявление Адама Шиффа, самого высокопоставленного демократа в Комитете по разведке Палаты представителей. Бывший специальный агент ФБР Клинт Уоттс отозвался в том же духе в разговоре с изданием. "Я не думаю, что это верховенство права. Это верховенство Трампа", - сказал он. "[Трампу] не нравятся независимые люди. Я думаю, его нервировало то, что он не мог взять Коми под свое крыло", - добавил Уоттс. "Увольнение Коми Трампом показывает, насколько администрация боится расследования касательно России", - приводит издание комментарий в Twitter сенатора Тима Кейна, который баллотировался на пост вице-президента США от Демократической партии на выборах в 2016 году. "Увольнение Коми - это часть разрастающейся практики Белого дома по сокрытию правды", - отметил Кейн. Как говорится далее, Коми, вероятно, сменит заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, "который подвергся критике, когда один из союзников Клинтон пожертвовал на предвыборную кампанию его жены почти полмиллиона долларов". Если Маккейб станет директором ФБР, то он "продолжит участвовать в контроле над расследованием по поводу использования электронной почты Клинтон", отмечают авторы. "Но эта смена лидерства может быть краткосрочной", - говорится далее. Источники издания говорят, что Маккейб, вероятно, уйдет в отставку или будет уволен, хотя хорошо осведомленное лицо в федеральных правоохранительных силах сообщило, что, учитывая нынешние угрозы национальной безопасности, вряд ли это случится в ближайшие несколько недель. Также источники в администрации рассказали, что в Маккейбе видят возможного информатора, слившего расшифровки звонков Флинна и российского посла в Вашингтоне". Многочисленные источники в ФБР и Минюсте отметили в беседе с корреспондентами, что администрация убеждена: группа чиновников из ФБР, настроенных против Трампа, намеревается отомстить президенту. "Минюст не мог контролировать Коми, что было плохо" для Трампа, заявил изданию недавно ушедший в отставку высокопоставленный чиновник из ФБР, который работал с Коми. В завершение авторы материала сообщают, что некоторые сенаторы из обеих партий, как кажется, приветствовали новости об увольнении Коми в свете недавней неразберихи, связанной с ФБР в общем и с Коми в частности. "Учитывая недавние разногласия вокруг директора, я считаю, что новый старт будет благом для ФБР и для страны", - отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Источник: The Daily Beast