Коктейль из экскрементов - новое оружие оппозиции в Венесуэле

"В соцсетях их прозвали "коктейли Пупутова", - сообщает журналист El Pais Эвальд Шарфенберг. "Это самое лучшее, что есть в оружейном арсенале - импровизированном, но постоянно совершенствующемся - у манифестантов, которые уже 38 дней бьются на венесуэльских улицах с подразделениями Национальной гвардии и Национальной боливарианской полиции, предназначенными для разгона митингов", - пишет автор, поясняя, что речь идет о "бомбочках, начиненных экскрементами".

Рассказывают, что это оружие впервые было применено в городе Лос-Текес. Около дюжины нацгвардейцев попали под залп из "отходов жизнедеятельности". Прежде чем отступить, некоторые нацгвардейцы не смогли сдержать тошноту.

Даже если эта история - всего лишь легенда, в соцсетях начался обмен рецептами "коктейлей Пупутова". "В сущности, это смесь воды и испражнений, расфасованная по стеклянным банкам", - пишет автор.

По некоторым сведениям, в понедельник "коктейли Пупутова" были применены в четырех венесуэльских городах, в том числе в Каракасе. "В понедельник оппозиция собрала по всей стране людей на шествия, дабы отвергнуть инициативу президента Мадуро по созыву Учредительного собрания", - поясняет автор.

Скудость ресурсов, которым располагает оппозиция, и свирепость сил безопасности при разгоне демонстраций вынуждают протестующих проявлять смекалку - используются бомбочки с краской, самодельные щиты. Газета напоминает статистику: с 30 марта в Венесуэле погибли 37 человек, счет раненым идет на сотни.

"Представители правительства уверяют, что в авангарде демонстраций идут наемники, которые действуют взамен на денежное вознаграждение и, возможно, имеют при себе огнестрельное оружие", - пишет издание.