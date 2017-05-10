"Россия хочет невозможного"

Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин уверен, что "такие темы, как расширение НАТО, статус Крыма и ситуация на Донбассе, и в будущем будут вызывать серьезные разногласия в отношениях между Россией и Германией". Такой точкой зрения он поделился в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

"Принимая во внимание конфронтацию между Америкой и Россией, вряд ли можно рассчитывать на какие-то частичные решения или сохранение существующей ситуации, поскольку сейчас, в отличие от времен холодной войны, это будет расценено как в США, так и в некоторых других странах как умиротворение России", - сказал политолог.

"Минский процесс, выработанный при активном участии немецкого канцлера Меркель, был мертвым с самого начала. Вражда в российско-украинских отношениях сохранится, и в ближайшие годы это удет оставаться источником напряженности в Европе", - прогнозирует Тренин. Также, по его мнению, "будет тлеть конфликт в Молдавии, возможно, даже ухудшится". "Патовая ситуация с НАТО вдоль западной границы России стала новой проблемой, - указал собеседник издания. - Да и система российско-американского ядерного разоружения быстро демонтируется".

"Экономический обмен между Россией и Германией по-прежнему останется важной составляющей. Но в обозримом будущем его будут сдерживать санкции, которые скорее станут даже жестче", - допускает эксперт.

В целом, считает Тренин, Россия "хочет от Германии невозможного - чтобы она была независима от США, чтобы она была ведущей силой в ЕС вместе с Францией и эффективно сдерживала антироссийские настроения в Польше и странах Балтии, а также учитывала интересы России как великой державы с ее специфическими интересами. Эти интересы включают в себя прекращение расширения НАТО на восток, понимание действий России в Крыму, реализацию Минских договоренностей Украиной, крупномасштабное сотрудничество России и Евросоюза в сфере сырья и технологий, а также политическое партнерство между Россией и Европой на глобальной арене".

"Существуют ли какие-либо новые предложения, чтобы снять недопонимание?" - спросил журналист.

"Я не вижу", - ответил Тренин. "Между Россией и Германией нет доверия, лишь очень ограниченное уважение. К сожалению, все выглядит так, будто должно случиться что-то крупное - и необязательно хорошее - чтобы отношения вновь начали улучшаться", - сказал эксперт.