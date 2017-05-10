Из письма Трампа об увольнении директора ФБР следует: расследование в отношении России повлияло на решение президента

"Из датированного 9 мая 2017 года письма президента Трампа, в котором он оповещает директора ФБР Коми об увольнении, четко следует, что решение Коми относительно расследования связей Трампа с Россией повлияло на решение Трампа", - утверждает обозреватель Forbes Андерс Корр.

Автор приводит цитату из письма Трампа, адресованного Джеймсу Коми: "Хотя я очень признателен вам за то, что вы проинформировали меня три раза, что я не являюсь объектом расследования, я все же согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить Бюро".

По мнению Корра, слово "хотя" - это намек: если бы Коми в качестве директора ФБР расследовал деятельность Трампа, это расследование негативно повлияло бы на мнение Трампа о способности Коми "эффективно руководить Бюро".

Поскольку Коми действительно руководил расследованием в отношении членов избирательного штаба Трампа, "это письмо равносильно признанию, что это расследование стало, как минимум, одной из причин увольнения Коми", считает автор.

"Следовательно, эта фраза Трампа в лучшем случае вводит читателя в заблуждение, а скорее всего, лжива", - говорится в статье. Автор призывает Трампа "отозвать эту фразу, все письмо и отменить решение уволить Коми", а Сенат и Палату представителей, наряду с ФБР, - публично расследовать связи Трампа с иностранными державами.