10 мая 2017 г. Кларисса Себаг-Монтефиоре | The Guardian Маша Алехина из Pussy Riot о Путине, Трампе и "Брекзите": "Бояться не имеет смысла" Активистка из панк-группы Pussy Riot Мария Алехина дала телефонное интервью Клариссе Себаг-Монтефиоре из британской газеты The Guardian. Как сообщает журналистка, Алехина собирается в Австралию, чтобы принять участие в фестивале Dark Mofo, который пройдет в июне в Хобарте, столице штата Тасмания. Также в сентябре должна выйти дебютная книга активистки под названием Riot Days: "это рассказ о ее аресте и издевательствах над ней, совершенных российским государством", отмечает автор. "Это история Pussy Riot, моя история, история России, - заявила Алехина в интервью о книге, готовящейся к печати. - Это история выбора. Я написала ее, потому что думаю, что, по моему мнению, героев не существует, и у каждого человека есть что рассказать, и я хотела показать, что каждый может быть Pussy Riot". Автор пишет, что 28-летняя Алехина - сторонник того, чтобы "проявлять активность и быть услышанным, даже ценой личной свободы". "Как они удерживают власть в тюрьме? - задается вопросом Алехина в интервью. - Люди работают по 20 часов в день, еда отвратительная, там тысяча заключенных. Как они останавливают протесты? Очень просто. Они говорят, что если вы покуситесь на их режим, вас поместят в одиночное заключение. Они называют это тюрьмой в тюрьме. Но вот чего они не понимают, так это то, что неважно - что вокруг вас. Ваша свобода - внутри вас". "Однако не только в России активисты должны доносить свою позицию", - пишет журналистка. Трамп и "Брекзит", настаивает Алехина, - это "сигналы тревоги. Главное в моей борьбе - это преодолеть равнодушие людей". "Недавние движения во всем мире кажутся Алехиной опасными", - говорится далее. "От демократии, где есть выборы и возможность выбирать, их отделяет очень маленькая дистанция - вот, к примеру, Россия, где вы очень быстро теряете эту возможность. Достаточно лишь нескольких лет, чтобы все отобрать - разрушать всегда быстрее, чем строить", - отмечает российская активистка. "Трамп не просто политический лидер, а симптом, - добавляет Алехина. - Я уверена, что у Трампа и Путина много общего, но важнее помнить, что общего у нас - в сообществе тех, кто с ними не согласен". Опасается ли Алехина за себя и свою семью в стране, где тюремное заключение и убийство журналистов, выступающих против Кремля, членов политической оппозиции и несогласных стало обычным делом? - спрашивает у нее журналистка. "Нет, я не боюсь, - настаивает активистка. - На самом деле, я считаю, что бояться бесполезно (...). Я думаю, что, когда вы делаете вещи, когда вы решаетесь на действие, все страхи уходят, потому что действие сильнее страха". Источник: The Guardian