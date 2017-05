10 мая 2017 г. Лоренс Дуглас | The Guardian Уволив Джеймса Коми, Трамп продолжает работу, начатую Путиным "Наглое нападение на верховенство права. Больше никак нельзя назвать увольнение директора ФБР Джеймса Коми президентом Трампом, - уверяет Лоренс Дуглас, профессор права и юриспруденции в американском Амхерстском колледже, на страницах британской газеты The Guardian. - Напоминая об увольнении назначенного по делу Уотергейта специального прокурора Арчибальда Кокса, сенатор Боб Кейси, демократ из Пенсильвании, справедливо назвал этот поступок "никсонианским". Но тут даже не только это". Поведение Трампа - "грубая попытка прекратить текущее расследование". "Стоит ли говорить, что такое поведение не подразумевает невиновности, - говорится в статье. - Но едва ли это главное. Самое шокирующее - то, что, используя служебное положение, чтобы атаковать независимое расследование, Трамп обещает завершить дело, начатое русскими". "Даже если Трамп невиновен в сговоре, он сделал нечто почти столь же плохое - подорвал независимость расследования, столп правления, основанного на правилах. Русским больше не надо тратить энергию на попытки подорвать целостность нашей политической системы. Теперь наш президент делает эту работу", - указывает Дуглас. "Даже в последние недели, когда российско-американские отношения резко ухудшились, Трамп не сказал ни слова критики в адрес Владимира Путина, того самого человека, который, по-видимому, наблюдает за хаосом, устроенным им на американском политическом ландшафте, с холодным восторгом, не меняющим выражение лица", - резюмирует автор. Источник: The Guardian