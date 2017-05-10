Черногория: долгий путь на Запад

"Маленькая балканская страна готовится стать 29-м государством-членом НАТО. Россия, уязвленная тем, что бывшая югославская республика причаливает к Западу, борется до последнего, лишь бы помешать ее сближению с Североатлантическим альянсом", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Подгорице Изабель Лассер.

"Вот уже в четвертый раз в истории черногорский лидер пытается присоединить свою страну к Западу. Предшественники Мило Джукановича были убиты или изгнаны. Это исторический момент". Бывший министр иностранных дел Миоград Влахович долго его ждал. В результате длительных усилий Черногория, одна из самых маленьких стран европейского континента - с населением в 600 тыс. человек - приближается к цели. После того, как американский Сенат дал добро и черногорский парламент 28 апреля проголосовал за это вступление, НАТО - уже не просто мечта. Теперь Североатлантический альянс в пределах досягаемости. И даже Москва больше не в силах этому противостоять", - говорится в статье.

"Движение в сторону Запада бывшей югославской республики, которая при Тито входила в зону советского влияния, выводит русских из себя. Москва громогласно заявляет о "провокации", выступает против "новых демаркационных линий", очерченных Дональдом Трампом на Балканах. Оказавшийся проездом в столице страны Подгорице республиканский сенатор Маккейн представил присоединение Черногории к НАТО как "опыт борьбы против Владимира Путина", - передает журналистка.

"Кремль считает расширение НАТО на восток Европы одной из главных угроз, нависших над Россией. Ради того, чтобы помешать вхождению в Североатлантический альянс, он в 2008 году отправил свою армию в Грузию и позднее в 2014 году - на Украину. Ради того, чтобы пустить под откос вхождение в НАТО Черногории, Москва прямо или косвенно приняла участие в заговоре против премьер-министра 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов. По данным источников, близких к власти, задуманный переворот предполагал убийство Мило Джукановича и его замещение более подходящим человеком для продвижения российских интересов. Двадцатка сербских националистов и двое российских граждан были обвинены в попытке государственного переворота", - пишет Лассер.

"Российское влияние на Черногорию имеет давнюю историю. Во время конфликта между Тито и Сталиным самые ярые сторонники Сталина находились в Черногории", - напоминает Стефан Джукич, глава оппозиционного "Движения за нейтралитет Черногории", созданного в 2014 году. В его штаб-квартире пахнет табаком и коммунизмом, здесь он отстаивает "традиционное культурное влияние России" на своих православных собратьев. Причем стратегическое сближение с НАТО и ЕС отнюдь не заставляет пересматривать это близкое родство. Наоборот, власть широко открывает двери страны перед российскими инвесторами. "Деньги не пахнут", - оправдывается один черногорский ответственный руководитель. Капиталы - порой сомнительного происхождения - и туристы заполонили страну, утверждаясь в сфере недвижимости, на пляжах Адриатики и на предприятиях", - описывает автор статьи.

"После недавних балканских войн лидер страны Мило Джуканович научился играть в политические шахматы на нескольких досках одновременно, балансируя между Востоком и Западом ради защиты интересов своей маленькой страны, ставшей независимой от Сербии в 2006 году. Его стратегическое мастерство позволило Черногории стать единственной республикой бывшей Югославии, которой удалось достичь свободы без войны и которая находится под опекой европейской семьи, предложившей ей евро", - комментирует Лассер.

"Все начало меняться, когда Черногория сблизилась с ЕС и поддержала санкции против России", - вспоминает политолог Далиборка Уляревич. Реакция Москвы была незамедлительной: снижение инвестиций и призыв бойкотировать черногорские пляжи и отели.

"Сначала Россия не принимала нас всерьез. Но по мере того, как она вновь обретала свое влияние в мире, ее обида на Черногорию усиливалась. Восстанавливая свою роль, Россия усиливала свои аппетиты на Балканах", - комментирует экс-глава черногорской дипломатии Миодраг Влахович.

"Россия, которая обвиняет Черногорию в предательстве, теперь пытается помешать вступлению страны в НАТО. Она поддерживает просербские националистические партии, противостоящие Североатлантическому альянсу и устраивающие митинги в футболках с изображением Владимира Путина. Отношение к этому вопросу вносит раскол в черногорское общество", - утверждает автор публикации. Для одних вступление в НАТО является гарантией независимости и стабильности страны. Для других, преимущественно сербов (30% населения) и их пророссийских союзников, сжигающих при удобном случае флаги НАТО перед зданием парламента, атлантический проект навевает плохие воспоминания о бомбардировках Югославии в 1999 году. "Те, кто выступает против НАТО, - это те, кто отвергал независимость в 2006 году и поддерживал сербских военных преступников Караджича и Младича. Два различных мировоззрения, одно из которых ревизионистское, по-прежнему противостоят друг другу в Черногории. Страна находится на демаркационной линии столкновения разных цивилизаций", - продолжает Миодраг Влахович. Новая линия разрыва между Востоком и Западом проходит через центр Балкан.

"Мило Джуканович, который отказался от поста премьер-министра, убежден, что Россия начала войну против Европы и Запада и что Черногория находится на оси прицеливания", - говорится в статье. "Россия не строит никаких иллюзий. Она поняла, что уже слишком поздно для того, чтобы помешать вступлению Черногории в Североатлантический альянс. Отныне ее цель состоит в том, чтобы притормозить этот процесс посредством дестабилизации правительства. Она хочет показать миру, что вовсе не отказывается от Балкан, остающихся зоной ее влияния, и что Запад не вправе расширяться без ее согласия", - комментирует политолог Далиборка Уляревич.

"Россия пытается отвоевать свое былое влияние. Мы не можем остановить этот процесс", - признает Бранко Луковац, бывший министр иностранных дел.

"Мы находимся слишком далеко для того, чтобы Россия сумела нас захватить", - разъясняет Саво Кентера, президент "Атлантического союза" Черногории. Провал заговора, приглашение от НАТО, зеленый свет со стороны Трампа сделали процесс сближения с Западом необратимым. Это большая неудача для России в этом регионе. И большой успех для Подгорицы. "Наконец Черногория может окончательно порвать с коммунистическим менталитетом", - с радостью заявляет Кентера.