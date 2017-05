10 мая 2017 г. Редакция | The New York Times План урегулирования в Сирии, с которым стоит ознакомиться "Спустя 6 лет, после гибели примерно 400 тыс. человек, почти любой план прекращения или обуздания кровопролития в Сирии следует приветствовать", - пишет The New York Times в редакционной статье. "Так что администрация Трампа проявит нерадивость, если не рассмотрит всерьез план прекращения огня и создания безопасных зон, о котором договорилась Россия при поддержке Турции и Ирана", - считает газета. "У этого плана есть изъяны, и президент Трамп может ухудшить ситуацию, если пожелает слишком рьяно объединиться со своим былым приятелем - российским президентом Путиным, который больше всего стремится упрочить на Ближнем Востоке свое личное наследие и российские интересы. Тема Сирии будет одной из главных на сегодняшней встрече госсекретаря Тиллерсона с российским министром иностранных дел Лавровым в Вашингтоне", - говорится в статье. Как гарантировать соблюдение соглашения? "Это большой вопрос. По некоторым сведениям, российский переговорщик Александр Лаврентьев сообщал российским СМИ, что Москва могла бы "более тесно сотрудничать" со странами, которые поддерживают повстанцев, в том числе с США и Саудовской Аравией. Из других сообщений следует, что Россия, Турция и Иран, возможно, направят вооруженные силы для охраны зон" безопасности, создающихся на территории Сирии, пишет издание. Газета высказывает свое мнение: "Раздел Сирии на правительственные и повстанческие секторы - даже временный, как в этом соглашении, - не идеальный вариант. Еще одно раздробленное государство вовсе не требуется этому региону. Но это, возможно, единственный способ остановить кровопролитие после многолетних бесплодных попыток прекратить бойню и добиться всеобъемлющего политического урегулирования, при котором Асада сменило бы более инклюзивное правительство". Источник: The New York Times