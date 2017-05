10 мая 2017 г. Чарли Сэвидж | The New York Times Варианты независимого расследования по России таковы - после увольнения Коми "Увольнение президентом Трампом директора ФБР Джеймса Коми во вторник усилило призывы среди демократов назначить специального прокурора для руководства расследованием относительно контактов предвыборного штаба Трампа с Россией, особенно учитывая российское вмешательство в выборы 2016 года", - пишет The New York Times. Эти события повысили интерес к некоторым связанным с этим юридическим вопросам, отмечает корреспондент Чарли Сэвидж. Может ли быть назначен "специальный прокурор" или "независимый советник"? Нет, потому что срок действия закона, в соответствии с которым была создана подобная должность, истек. В ходе Уотергейтского скандала президент Ричард Никсон распорядился отправить в отставку прокурора, руководившего расследованием против его администрации, напоминает автор. "Конгресс создал новую должность прокурора для расследования правонарушений со стороны высокопоставленных представителей исполнительной власти, который был бы защищен от политического вмешательства. Эта должность сначала называлась "специальный прокурор", а потом "независимый советник", - говорится в статье. Однако ее возненавидели республиканцы из-за дела "Иран-контрас" при Рейгане, а затем и демократы - из-за расследования в отношении Билла Клинтона, связанного с Моникой Левински. "Когда действие закона подошло к концу в 1999 году, Конгресс не продлил его", - поясняет издание. В том же 1999 году Минюст издал новые правила, предусматривающие возможность назначать независимого прокурора, имеющего полномочия вести расследование с большей независимостью, нежели обычный американский прокурор. "Но, если бы такового назначил заместитель генпрокурора Род Розенштейн, он так или иначе находился бы под его контролем - и под контролем Трампа, - пишет автор. - Это означает, что его решения могли быть отменены, а он (или она) уволены". Как насчет специального расследования в Конгрессе? "По крайней мере двое республиканцев во вторник сослались на увольнение Коми, призывая Конгресс создать особый орган для расследования российского вопроса - вместо расследований комитетов по разведке Сената и Палаты представителей или в дополнение к ним", - пишет Сэвидж. "Подобные организации имели бы право вызова в суд, но их работа завершилась бы отчетом. Они бы не обладали полномочиями выдвигать уголовные обвинения", - говорится в статье. Источник: The New York Times