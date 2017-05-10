"Вот как нас, геев, пытают в Чечне"

"На жаргоне российских спецслужб эта техника называется zvonok Putinu. (...) Она заключается в динамо-машине, которая пропускает электрические удары через тело заключенного, обычно через мочку уха, - пишет Риккардо Амати в материале, опубликованном на сайте итальянского еженедельника L'Espresso. - Удары резиновым жгутом можно терпеть: "Кусаешь руки до крови, но с этим можно справиться". Другое дело - электричество. "Видишь, что они начинают крутить ручку, и знаешь, что оно поступит, и, когда наконец поступает, твое тело начинает дрожать, ты знаешь, что это такое, потому что уже через это проходил, но уже не понимаешь, что происходит, кричишь от боли так, что горло разрывается, чувствуешь, что падаешь, а потом все по новой".

Автор передает рассказ Андрея (вымышленное имя), который, по его словам, был арестован в Чечне из-за своей гомосексуальной ориентации. Арестовавшие его хотели, чтобы он донес на друзей. Палачи освободили его через пару недель, передав его родственникам и посоветовав им самим позаботиться о том, чтобы его прикончить. Ubiystvo chesti по-прежнему распространено и безнаказанно в Чечне, пишет журналист.

"Андрею удалось бежать из Чечни", - говорится далее. Сейчас он в Москве, в убежище - в тайной и, насколько это возможно, защищенной квартире - гуманитарной организации "ЛГБТ-сеть", сообщает корреспондент.

"С конца марта 80 человек позвонили на горячую линию, созданную "ЛГБТ-сетью" для тех, кому требуется помощь в бегстве из кавказской республики, - сообщает автор. - Примерно 40 человек были спасены".

В убежище, где находится Андрей, присутствует также Михаил (вымышленное имя). "Он вздрагивает от каждой проезжающей машины", - сообщает Амати. "Мы боимся здесь оставаться, потому что они могут прийти в любой момент и увезти нас, чтобы где-то убить, - рассказал изданию этот мужчина. - Никто бы никогда не нашел трупы". Как передает автор, Михаил добавляет: "Они могли бы внедрить кого-нибудь среди нас, чтобы узнать, кто мы и где мы: может быть подослан provokator". "В убежище моменты бездействия долгие, а страх настоящий, - говорится в статье. - У этих людей расшатаны нервы. Они знают только, что хотят как можно дальше уехать из Чечни и из России - и поскорее".

"Мы запросили визы у разных стран, - сообщила журналисту Ольга Баранова, руководитель "ЛГБТ-сети" в Москве. - Италии в их числе нет". "Чиновники из немецкого посольства приходили в это убежище и разговаривали с жертвами, - добавила Баранова. - Но пока ни от них, ни от других нет новостей".

"Помимо "звонка Путину", среди инструментов пыток, используемых в Чечне по отношению к геям, есть также "стул", - говорится в статье. - Это самодельный электрический стул: провода подсоединены к подлокотникам, а другие провода - к телу жертвы. Андрей и еще девять человек, которые не были знакомы друг с другом и которые были опрошены по отдельности, описали "стул" тюрьмы по адресу ул. Кадырова, 99 в Аргуне. В секретной тюрьме, помимо "повинных" в гомосексуальности, были также люди, арестованные за терроризм или наркотики, как рассказывают свидетели. Постоянно слышались крики тех, кого пытали".

"Это чрезвычайно традиционное общество, основанное на кланах, - отметил в беседе с автором Алексей Малашенко, консультант программы "Религия, общество и безопасность" Московского центра Карнеги. - Дело не в религии: Кадыров использует религию, чтобы крепко держаться у власти, некоторые полуфундаменталистские заявления нужны, чтобы сохранять расположение нескольких кланов". Почему российские законы не имеют силы в Чечне? - осведомился автор. "Потому что Путин - заложник Кадырова, а Кадыров - заложник Путина", - ответил Малашенко. "Чечня не может выжить без денег Москвы, а Москва нуждается в усмиренной Чечне, - добавил эксперт. - Только Кадыров может гарантировать равновесие, позволяющее избежать новой сепаратистской войны. Взамен чеченский лидер требует абсолютной безнаказанности. Вот почему российские законы в Чечне не имеют силы".

Как отметила в беседе с автором журналистка Елена Милашина, автор расследования в "Новой газете" о преследованиях геев в Чечне, Кадыров "вышел за рамки дозволенного". "Когда только "Новая газета" и несколько гуманитарных организаций писали о Чечне, Кадыров мог делать что хотел. Но с тех пор, как Чечня - в центре внимания в России и в мире, вещи поменялись. Особенно после убийства Немцова Кадыров стал проблемой для Кремля".

В завершение Амати сообщает, что Елена Милашина сейчас живет в тайном месте и большую часть времени находится за пределами России. Журналистка готовит новое расследование о нарушениях прав человека. "Да, риск есть, - призналась она автору. - Но журналисты ездят туда-сюда, а люди, живущие в Чечне, остаются там. Это они действительно в опасности. А я буду продолжать".