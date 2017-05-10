Офицер Бундесвера планировал совершать теракты против политиков

В истории подозреваемого в терроризме правоэкстремиста, обер-лейтенанта Бундесвера появляются новые подробности: во вторник следователи арестовали еще одного немецкого военнослужащего. Прокуратура Германии, как передает Sueddeutsche Zeitung, подозревает, что "он вместе с офицером Бундесвера и еще одним сообщником планировал теракты против немецких политиков, причем подозрения должны были пасть на беженцев".

По информации издания, а также радиостанций NDR и WDR, Служба военной контрразведки Германии (MAD) уже начинала расследование в отношении арестованного Максимилиана Т. в 2015 году. По данным следствия, тогда он во время посещения клуба предположительно агитировал за действия против мигрантов. О произошедшем сообщили в компетентные органы, и MAD начала расследование, но не обнаружила никаких других оснований для подозрений.

Трио злоумышленников, как следует из информации, предоставленной прокуратурой, планировало теракты против людей, которые "несут ответственность за неправильную, по мнению арестованных, миграционную политику". Свои потенциальные цели подозреваемые занесли в список, в котором в числе других оказались министр юстиции Германии Хайко Маас и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

Исполнение терактов, по данным прокуратуры, было возложено на арестованного две недели назад обер-лейтенанта Франко А., а для того, чтобы подозрения пали на беженцев, он "начал выдавать себя за сирийского беженца". В этой роли "он получал государственные услуги у местных властей". Максимилиан Т. порой "прикрывал" отсутствие Франко А. перед начальством, говорится в статье.

Между тем, у студента Матиаса Ф., задержанного также две недели тому назад, была обнаружена тысяча патронов, взятых, по большей части, со складов Бундесвера.