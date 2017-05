10 мая 2017 г. Редакция | The Washington Times Неразбериха с Россией и Райс По поводу увольнения Майкла Флинна с поста советника Трампа по национальной безопасности юридический комитет Сената в понедельник несколько часов "поджаривал" бывшую исполняющую обязанности министра юстиции США Салли Йейтс и директора по национальной безопасности при Обаме Джеймса Клэппера, сообщает редакция The Washington Times. "Дело Флинна похоже на интригующий единичный случай, - говорится в статье. - Больше опасений вызывают подозрения, что советники Обамы по безопасности ухватились за теорию о сговоре, чтобы оправдать надзор над соратниками Трампа. Советник Обамы по национальной безопасности - центральная фигура той практики, которая привела к обнаружению большего количества американских граждан, общающихся с зарубежными мишенями правительственного надзора. Почти 2 тыс. таких лиц было разоблачено в 2016 году, согласно недавнему отчету Агентства национальной безопасности. Это внезапное увеличение [показателя], по сравнению с предыдущим годом, когда было разоблачено 654 человека". Когда это выяснилось, сенатор Рэнд Пол (один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии в 2016 году) спросил в Twitter, был ли он под надзором администрации Обамы или разведки. Клэппер признал, что при выполнении служебных обязанностей видел документы, разоблачающие соратников Трампа, говорится в статье. "Однако кресло Сьюзен Райс пустовало во время слушания в сенатском комитете, потому что, по словам ее адвоката, приглашение дать показания было просто "диверсионной игрой", предназначенной для отвлечения от расследования российского вмешательства в выборы", - сообщает редакция. "Экс-советник по национальной безопасности должна объяснить, зачем было нужно шпионить за тысячами американцев в год выборов. Если [Рэнд] Пол и правда в числе разоблаченных, не будет неразумно полюбопытствовать, не является ли единственной причиной того, что администрация Обамы сконцентрировалась на республиканских кандидатах, тот факт, что они ответили на телефонные звонки из-за рубежа", - говорится в статье. Источник: The Washington Times