Трамп и его дезинформаторы действуют в духе кремлевской пропаганды

Москва хотела видеть в Белом доме Дональда Трампа - и содействовала этому. Пока не ясно, был ли замешан в этом сам Трамп - и если да, то как сильно. Президент США все отрицает, играя тем самым в русскую рулетку, на кону которой стоит его президентство, уверен обозреватель Die Welt Рихард Херцингер.

"Дональд Трамп делает ставку на отвлекающие маневры и людскую забывчивость. И это работает: в последнее время скандал вокруг влияния российских спецслужб на исход президентских выборов в США в пользу Трампа и его в нем участия по большей части скрылся из поля зрения общественности", - констатирует немецкий обозреватель.

Однако, продолжает автор статьи, "недавние показания, данные сенатской комиссии министром юстиции США Салли Йейтс, уволенной вскоре после прихода Трампа в Белый дом, могут коренным образом изменить эту ситуацию".

По словам экс-министра, она проинформировала президента о многолетних интенсивных контактах его советника по безопасности Майкла Флинна с представителями режима Владимира Путина и предупредила о том, что Кремль может шантажировать Флинна. "Однако вместо него была уволена сама Йейтс. Советник по нацбезопасности был отправлен в отставку лишь после того, как достоянием общественности стали факты, говорившие против него. Трамп был вынужден избавиться от него, пока расследование не подобралось слишком близко к нему самому".

Попытки Трампа откреститься от влияния Кремля на ход президентских выборов в США автор публикации считает действиями "в духе кремлевской пропаганды", которая при каждом удобном случае "клеймит вражеской выдумкой попытки России вмешиваться во внутренние дела других государств".

По мнению Херцингера, факт вмешательства России в ход выборов в США в пользу Трампа "давно доказан" - осталось выяснить, в какой мере в это был вовлечен сам Трамп и его предвыборный штаб.

Среди доказательств, повествует автор, есть и те, которые указывают на то, что "бизнес-империя Трампа после финансового кризиса 2008 года поддерживалась на плаву инвесторами из России".

"Чем больше сам Трамп опровергает все факты скопом, из-за постоянных уверток и лжи все сильнее запутываясь в противоречиях, тем крепче подозрение в том, что он скрывает нечто более серьезное. Если оно окончательно окрепнет, он больше не сможет оставаться президентом Соединенных Штатов", - уверен журналист. И в этом ничего не изменит тот факт, что его внешняя политика до сих пор не выглядела слишком дружелюбной в отношении Кремля, говорится в статье.