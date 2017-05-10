Оказавшись в стесненных обстоятельствах, Кремль заглядывает в кассы концернов

"Путин оказался на мели", - пишет постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер. В этих условиях он давит на такие госконцерны, как "Газпром" или "Аэрофлот", в попытке заставить их увеличить размер выплачиваемых дивидендов.

"В прошлом году российское правительство обязало государственные концерны в значительной степени увеличить размер выплачиваемых вкладчику - в том числе государству - дивидендов. С 25% до 50% от размеров получаемой прибыли. Концерны были не согласны, они сопротивлялись. Но правительство, - передает автор, - уже запланировало пополнение бюджета на 483,5 млрд рублей. Без этой суммы у Путина образовалась бы чудовищная дыра в бюджете, которую он, по всей видимости, никаким другим способом залатать не может".

Тот, кто докажет, что не в состоянии выплатить назначенную сумму, может, скорее всего, надеяться на особые условия. "Например, "Газпром". В прошлом году энергетический гигант выплатил акционерам 24% своей прибыли. (...) Крупнейший в стране нефтяной концерн "Роснефть", скорее всего, сможет выплатить 35% прибыли", - продолжает Штайнер, указывая на то, что оба концерна, скорее всего, могут надеяться на милость Кремля.

"Остальным придется платить по полной. (...) По оценкам аналитиков "ВТБ Капитал", компании, находящиеся в сегменте индекса РТС, как государственные, так и частные, увеличили чистый доход за прошлый год в общей сложности на 13%", - сообщает автор.

Дела пошли в гору по сравнению со слабым 2015 годом, прежде всего, у экспортирующих компаний. Это, как пишет Штайнер, связано с тем, что цены на нефть и металлы стабилизировались. Выросла и прибыль банков, говорится в статье.

"Это означает, что частные инвесторы могут радоваться - в первую очередь те, кто владеет акциями государственного монополиста компании "Алроса" или авиакомпании "Аэрофлот". (...) В этом году обе компании готовы выплатить по меньшей мере 50% своего дохода", - передает издание.

"В то время как относительно высокие дивиденды в России вписываются в общемировую тенденцию, в случае с развитием ситуации на бирже все выглядит иначе. Она, - замечает автор статьи, - следует скорее за политической конъюнктурой в стране. За последние два квартала она колебалась в зависимости от позиции Кремля относительно мировой политики: после того как президентом США был избран Дональд Трамп, все шло хорошо. Четвертый квартал закончился с плюсом в 16%. (...) Положительное влияние оказало и решение ОПЕК сократить квоты на добычу нефти".

"Но чем очевиднее для Путина и правительства был тот факт, что отношения с США и остальным миром посредством Трампа не наладятся, тем хуже становилось настроение и на Московской бирже. Ведущий индекс РТС в первом квартале потерял около 3%. В то время как дела в западных промышленно развитых странах процветали, в России все снова пошло на спад", - говорится в статье.