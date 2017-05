10 мая 2017 г. Томас Гиббонс-Нефф | The Washington Post США передислоцируют свои силы, дабы вести наблюдение за крупными военными учениями России "Чиновники оборонного ведомства США сообщили, что во время крупных военных учений, запланированных Москвой на лето текущего года, вооруженные силы США нарастят свои возможности по наблюдению за передвижениями российских войск вблизи стран Балтии", - пишет журналист The Washington Post Томас Гиббонс-Нефф. "Накануне учений - в августе и сентябре - США введут корабли в Балтийское море и возьмут на себя воздушное патрулирование, которое проводит в регионе НАТО", - пишет газета со слов двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными. "Российские учения "Запад" проводятся раз в четыре года, в нынешнем году они пройдут на западе России, в Белоруссии и в российском анклаве - Калининградской области. Чиновники сказали, что, по оценке армии США, в учениях могут принять участие от 70 тыс. до 100 тыс. российских военнослужащих. Они добавили, что российские вооруженные силы, возможно, воспользуются этим шансом, чтобы обновить кое-какую технику, перманентно размещенную в регионе. Чиновники сказали конкретно, что ожидают перманентного обновления российской ракетной обороны в Калининградской области - размещения ракетных комплексов "Искандер", способных нести ядерное оружие", - пишет издание. "По словам чиновников, несколько стран региона рассматривают в качестве ответных мер размещение дополнительных наземных средств ПВО. Источники добавили, что во время учений "Запад", если понадобится, США также могут разместить батареи ракет "земля-воздух" Patriot, способные перехватывать авиацию и баллистические ракеты", - пишет издание. "Мы разместим здесь любой потенциал, который необходим", - заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Литву. "Мэттис сказал, что "не питает беспокойства" по поводу грядущих учений "Запад". Он добавил, что это рутинные учения, и он надеется, что они "останутся рутинными", - пишет издание. Источник: The Washington Post