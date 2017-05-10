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10 мая 2017 г.
10 мая 2017 г.

Мисси Райн, Томас Гиббон-Нефф и Карен Деянг | The Washington Post

Подрывая американо-турецкие связи, администрация Трампа одобрила план вооружения сирийских курдов против ИГИЛ*

"Президент США Дональд Трамп одобрил план по непосредственному вооружению курдских сил, воюющих в Сирии, заявил Пентагон во вторник, накалив и без того напряженные отношения с Турцией и на шаг приблизив американских военных к тому, чтобы захватить последний оплот ИГИЛ*", пишет The Washington Post.

Представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что президент принял решение в понедельник, назвав "Демократические силы Сирии" (SDF) - разнородную группировку, в которой доминируют курдские боевики, - "единственной силой, способной успешно захватить Ракку в ближайшем будущем". "Более года американские военные продвигали планы по захвату Ракки, сирийского города, являющейся фактической столицей ИГИЛ*, в качестве окончательного крупного шага в их почти трехлетних попытках победить вооруженную группировку", - отмечают авторы статьи.

"Мы прекрасно осведомлены о соображениях безопасности нашего партнера по коалиции Турции, - говорится в заявлении Уайт. - Мы хотим заверить народ и правительство Турции, что США настроены на предотвращение дополнительных угроз безопасности и защиту нашего союзника по НАТО".

"Решение, о котором первой сообщил NBC, наверняка возмутит Турцию, которая считает [курдские] "Отряды народной самообороны" (YPG), являющиеся крупнейшей частью SDF, реальной угрозой. Анкара неоднократно упрекала Соединенные Штаты за поддержку YPG", - пишут журналисты, отмечая, что курдские силы превратились в важного партнера Пентагона в борьбе против ИГИЛ*.

Анкара считает YPG частью запрещенной "Рабочей партии Курдистана", или PKK, которую признают террористической группировкой как Турция, так и США.

Трамп, как ожидается, официально проинформирует президента Турции Тайипа Эрдогана о своем решении в следующий вторник, когда Эрдоган посетит Белый дом, говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

Источник: The Washington Post


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