10 мая 2017 г. Натан Ходж | The Wall Street Journal В России слитые документы выводят Кремль из равновесия "На российскую внутреннюю политику влияют хакерские тактики, подобные тем, в применении которых в попытке подорвать позиции зарубежных кандидатов, считающихся недружелюбными в отношении России, обвиняют Кремль, - утверждает Натан Ходж в The Wall Street Journal. - Документы, найденные в электронных почтовых ящиках, которые, по словам хакеров, имеют отношение к российским чиновникам, поспособствовали недавним протестам против коррупции, прошедшим по всей России. Документы были опубликованы теневой группой под названием Anonymous International, также известной как "Шалтай-Болтай". "Алексей Навальный, антикоррупционный активист, мобилизовавший эти протесты, показал некоторые из упомянутых документов в видео, в котором заявлено, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев использовал сеть друзей, чтобы с их помощью прятать свое богатство и собственность, - говорится в статье. - The Wall Street Journal не удалось проверить заявления, сделанные Навальным в видео. Как минимум один из названных в видео людей обратился по его поводу в суд, еще один человек сказал, что планирует это сделать. Медведев отмахнулся от видео на государственном телевидении, назвав его "компотом" - мешаниной вымышленных обвинений". "Берут разную муть, чушь всякую собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, о каких-то местах, где я бывал, и местах, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его", - цитирует Ходж отзыв Медведева о видео Навального. Источник: The Wall Street Journal