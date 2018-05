10 мая 2018 г. Мэри Сэротт | Financial Times Тревожное ухудшение отношений между Россией и США Майкл Макфол в мемуарах "От холодной войны к горячему миру" винит, прежде всего, внутреннюю политику России в ухудшении отношений с США, пишет профессор Университета Джона Хопкинса Мэри Сэротт в статье для Financial Times. "Центральная ирония и трагедия этой книги, столь болезненно осознаваемая автором, заключается в том, что Макфол, высокопоставленный политик, очень хорошо знающий и одновременно любящий Россию, лично оказался во главе этого упадка, будучи послом США в Москве с 2012 по 2014 год", - говорится в статье. Вернувшись в Стэнфорд в качестве научного сотрудника, Макфол сетует: "Работа моей жизни, попытка сблизить две страны, похоже, провалилась". "Теперь я персона нон грата в стране, которую люблю", - цитирует Сэротт. "Анализируя, что именно пошло не так, Макфол проделывает впечатляющую работу по самокритике, признавая ошибки США, как большие, так и малые. Но он приходит к заключению, что главные причины упадка отношений заключаются в российской внутренней борьбе за власть в целом и возвращении Путина на пост президента в 2012 году в частности", - пишет автор статьи. Сэротт продолжает: "Макфол особо обращает внимание на то, как после окончания холодной войны США, потеряв интерес к чувствительным для России вопросам, пошатнули позиции таких политиков, как Медведев, открытых для сотрудничества с Западом. Он справедливо отмечает, что Вашингтон со временем перестал беспокоиться о таких тяжелых вопросах, как: "Потерпит ли Путин еще большее расширение НАТО?" или: "Как Путин отреагирует на решение президента Джорджа Буша-младшего выйти из Договора по ПРО?" Ответ на каждый из этих вопросов был таков: "Какая разница?" - потому что "Россия была слабой". Макфол также считает, что США невольно помогли Путину своим вмешательством в Ливии. Вашингтон убедил Медведева в необходимости воздержаться при голосовании по ливийской резолюции в Совбезе ООН. "Медведев прекрасно понимал, что воздержаться при этом голосовании означало войну", - пишет Макфол. Военные действия США и их союзников вызвали у Путина "эмоциональный взрыв". "Когда же Медведев затем выступил с ремарками, противоречащими Путину, Макфол испытал шок. Он сделал вывод: "В Москве внутри происходило что-то серьезное" - борьба за то, получит ли Медведев второй срок. Путин решил, что, если Медведев будет дозволять западным военным вести крестовые походы, он должен уйти", - пересказывает Сэротт. Приехав в Москву, Макфол осознал, что его появление, как заверял его Владислав Сурков, "было подобно манне небесной для предвыборных усилий Путина". "Макфол стал весьма полезным антагонистом для Путина, который объявил, что избирается на третий президентский срок, чтобы сменить Медведева, и был в ужасе от последовавших за этим уличных протестов", - отмечает Сэротт. "Встретившись на второй день пребывания в Москве с демократическими активистами, Макфол тут же стал удобным врагом для путинской избирательной кампании", - говорится в статье. "Учитывая нынешнюю внутреннюю политику в России, Макфол лишь в отдаленном будущем, после ухода Путина, видит надежду на улучшение отношений с США", - заключает Сэротт. Источник: Financial Times