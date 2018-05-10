Как весь мир пытается спасти иранскую ядерную сделку от попыток Трампа ее саботировать

Предпринимаются согласованные международные усилия спасти иранскую ядерную сделку от попыток Дональда Трампа саботировать ее, причем французские, немецкие и британские чиновники должны встретиться с их иранскими коллегами на следующей неделе, пишет Independent. "В то же время Россия и Китай, два других государства, подписавших соглашение, ведут переговоры с Ираном по укреплению торговых и политических отношений в противовес американским санкциям", - говорится в статье.

Среди европейских правительств, как утверждается, существует распространенное мнение, что Трамп решил проигнорировать традиционных западных союзников в пользу стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, которые пообещали купить американское оружие на сумму в несколько миллиардов долларов, и израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Это, по словам министров и чиновников, побуждает к фундаментальному переосмыслению стратегии, отмечает автор статьи Ким Сенгупта.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Трамп не оставил Европе другого выбора, кроме как бороться за свои ценности. США, заявил он, "больше не хотят сотрудничать с другими частями света. В данной ситуации мы должны сместить США, которые утратили силу как международный игрок и из-за этого - в долгосрочной перспективе - влияние".

ЕС планирует просить сделать исключения для своих компаний и финансовых учреждений из американских санкций, хотя это вряд ли произойдет. "Международное влияние американских санкций делает США экономическим полицейским планеты, это неприемлемо", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.