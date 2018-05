10 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп, Нетаньяху, Путин - кто будет смеяться последним на Ближнем Востоке? На фоне спорной эскапады Трампа - выхода из ядерной сделки с Ираном - Путин пытается оставаться хитроумным "махинатором", пишут СМИ. Наблюдателям непросто трактовать факты: Россия тесно сотрудничает с Исламской республикой, главным спонсором Асада, при этом вчера на параде Победы присутствовал "кровный враг" Ирана Нетаньяху (да еще и с георгиевской ленточкой), а со срывом сделки по ИЯП Москва не только смиряется, но и хочет извлечь выгоду. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Washington Post пишет, что сам принцип соглашения с Ираном скомпрометирован тем, как ужасно оно зарекомендовало себя в последние два года. "Замысел Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) состоял в том, что иранский режим в интересах собственного народа обменивает ядерные амбиции на экономические стимулы. Но вместо концентрации на ответственных действиях Тегеран вливал миллиарды долларов в военные авантюры за рубежом, распространяя волну смерти и разрушения по Ближнему Востоку от Йемена до Сирии", - поясняет Болтон. Трамп изучал сделку более года и, придя к выводу, что она подрывает безопасность американского народа, покончил с участием в ней США, пишет советник. "Недавнее обнародование Израилем множества ценных документов о прошлой программе Ирана по созданию ядерного оружия демонстрирует, что у нас общие враги, которые не делают между нами различий, и для нас безопаснее быть вместе", - указывает Болтон. "Кроме того, Израиль - динамичная экономическая движущая сила, - говорится в статье. - Более тесное экономическое партнерство с Израилем только увеличит благосостояние Америки, что, по замечанию президента Трампа, ведет к укреплению безопасности". Трамп выражает надежду, что санкции, предполагающие "максимальное давление", заставят Иран согласиться на лучшую и более надежную ядерную сделку, но Тегеран вряд ли пойдет на уступки по требованию Белого дома, и многие начинают предполагать, что настоящей целью администрации является смена режима, пишет The Washington Times. Советник по национальной безопасности Джон Р.Болтон давно выступал за свержение теократического правительства Ирана, пишет автор статьи Гай Тейлор. Теперь, находясь на посту в Белом доме, Болтон говорит, что задачей США является вынудить нынешнее правительство в Тегеране прекратить "свои неприемлемые действия" на нескольких фронтах, в частности поддерживать союзников в Сирии и Йемене, проводить испытания баллистических ракет и вести себя как "главный банкир международного терроризма". Требования настолько широки, что "делают миссию США и их союзников практически невыполнимой", полагает Энтони Кордсмен из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Хотя другие подписавшие договор стороны - Британия, Франция, Германия, Китай и Россия - все еще поддерживают его, перспектива выбора между США и Ираном и страх "вторичных санкций" против иностранных компаний, пытающихся вести бизнес с Ираном, делают возможность сохранения соглашения маловероятной", - говорится в статье. "Союзники смирятся с этим, и их попытки сохранить [сделку] ни к чему не приведут", - прогнозирует посол Роберт Джозеф, бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Критики Трампа, продолжает Тейлор, практически уверены, что конечная цель Белого дома - не переговоры с иранским режимом, а его свержение. "Отказ от [ядерной сделки с Ираном] основан на желании "держать Иран на штрафной скамье" и не дать ему установить нормальные отношения с внешним миром, - пишет Стивен Уолт, профессор международных отношений в Гарвардском университете. - В основе этих планов находится сладкозвучная песня сирен о смене режима, за которой американские "ястребы" и другие антирежимные силы следуют уже десятилетиями". Россия сотрудничает с Ираном - кровным врагом Израиля. Израиль наносит авиаудары по Сирии - вассалу Москвы. Как долго будет сохраняться подобный статус-кво? - задаются вопросом корреспонденты Der Spiegel. Рядом с президентом Путиным во время вчерашнего парада на Красной площади стояли "генералы в орденах, премьер-министр Дмитрий Медведев и его израильский коллега Биньямин Нетаньяху", передают корреспонденты. На лацкане пиджака главы израильского правительства красовалась георгиевская лента, "ставшая символом для ветеранов Второй мировой войны, а также для пророссийски настроенных отрядов в ходе конфликта на Восточной Украине". "За кулисами парада и за закрытыми дверями Путин с Нетаньяху, должно быть, обсуждали (...) ядерную программу Ирана и войну в Сирии. По этим двум пунктам мнение политиков расходится, - замечают журналисты. - Российский президент выразил глубокую озабоченность в связи с решением Трампа по выходу из сделки с Тегераном". "Россия наряду с Ираном является патроном режима Башара Асада", - напоминают авторы. "Непосредственно после решения Трампа израильская армия отметила "необычную активность" иранских вооруженных сил на территории Сирии. Израиль мобилизовал резервистов и открыл для доступа гражданского населения бункеры на Голанских высотах", - говорится в статье. "Москва еще несколько лет назад хотела начать поставку ЗРК С-300 в Сирию. Израиль был против, и до сих пор ему удавалось убедить российскую сторону отложить поставки", - говорится в статье, хотя, по словам эксперта по Сирии из Тель-Авива Эяля Зиссера, "поставки С-300 не станут драматическим поворотным моментом". Израиль, отмечает Der Spiegel, грозит серьезными последствиями в том случае, если он будет атакован иранцами с территории Сирии. Ожидается, что после практически окончательного возвращения страны под свой контроль Асад может нанести удар по провинциям Идлиб и Дараа, еще подконтрольным повстанцам. Последняя находится в непосредственной близости от северной границы Израиля. "То, куда Асад ударит в первую очередь, по большей части зависит от России, считает Зиссер. Путин, скорее всего, ничего не сообщил Нетаньяху о своих планах, но, по крайней мере, они сохраняют диалог, - пишут авторы статьи. - Чего нельзя сказать об Иране и Израиле". Чтобы снискать расположение Путина, Биньямин Нетаньяху мало что мог предпринять, кроме как поучаствовать в военном параде на Красной площади - празднестве, которое западные лидеры стали игнорировать после вторжения на Украину в 2014 году, пишет корреспондент The Wall Street Journal в Москве Ярослав Трофимов. "Стоя рядом с Путиным, когда по площади проезжали межконтинентальные баллистические ракеты, Нетаньяху дошел до того, что приколол к пиджаку черно-оранжевую георгиевскую ленту - символ военной славы России, ставший также эмблемой российского ирредентизма", - сообщает журналист, отмечая, что эта эмблема запрещена на Украине. У президента исторически союзной России Сербии Александра Вучича такой ленточки не было. Нетаньяху приземлился в Москве спустя считанные часы после израильского авиаудара по позициям Ирана под Дамаском. Ближний Восток соскальзывает в состояние войны, считает автор статьи. Некоторые из представленных на параде в Москве вооружений, такие как системы ПВО С-300, могут вскоре оказаться в руках режима Асада и ограничить возможности Израиля проводить операции в небе над Сирией. "Русские беспокоятся, что мы можем взяться за Асада, а мы им говорим, что не собираемся браться за него, если он не позволит иранцам нападать на нас", - сказал WSJ Эран Лерман, до 2015 года занимавший пост директора по внешней политике в Совете национальной безопасности Израиля. "Наши разговоры с русскими довольно прагматичны. Мы относимся друг к другу серьезно", - добавил он. Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал: "Россия не может отказаться от партнерства с Израилем и не может отречься от партнерства с Ираном. Прямая конфронтация между Израилем и Ираном уничтожит не только все планы по сирийскому урегулированию, но и любого рода стабильность в регионе. Я думаю, Путин сделает все возможное, чтобы это предотвратить". Одной из таких возможностей для Москвы может быть наращивание усилий по посредничеству между Израилем и Ираном. "Если хочешь разговаривать с иранцами, придется говорить с русскими", - сказал WSJ бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. Во время переговоров Путин подчеркнуто признал общность Израиля и России в отношении к Второй мировой войне. Нетаньяху поблагодарил Россию за победу над нацистами и тут же обвинил Иран в подготовке второго Холокоста. "Если бы не эти личные отношения между Путиным и Нетаньяху, наши отношения с Израилем были бы намного более напряженными", - сказал изданию Андрей Кортунов. "Москва смиряется с американским выходом из иранской ядерной сделки" - так озаглавил свой комментарий корреспондент Le Figaro Пьер Авриль. Путин не выступил единым фронтом с европейцами для того, чтобы спасти подписанный им документ. В среду в Москве в преамбуле встречи за закрытыми дверями с Нетаньяху российский президент просто оценил ситуацию как "очень острую", говорится в статье. "Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов", - продолжил Путин, верный своей позиции искусного махинатора на Ближнем Востоке. С одной стороны, Россия тесно сотрудничает со своим иранским союзником, главным спонсором сирийского режима, и ведет с ним переговоры о мире в Сирии внутри тройки с участием Турции. Путин, Эрдоган и Рухани виделись 4 апреля в Анкаре. С другой стороны, пишет Авриль, Москва поддерживает прекрасные отношения с Израилем, который находится в состоянии войны с Дамаском и считает Тегеран своим главным врагом. "В то время как Дональд Трамп избрал более жесткий путь выхода из соглашения" с Ираном, главная проблема Москвы "не в отказе от документа, а в том, что это осложнит ситуацию в Сирии", считает политолог Федор Лукьянов. Повышение интенсивности израильских ракетных ударов по Сирии в последние недели беспокоит Путина. Однако, когда ракетные удары затрагивают только интересы Тегерана в регионе, Кремль остерегается осуждать их публично, комментирует Авриль. "Все, что может сделать Россия, - это попытаться сдержать действия Ирана в Сирии, но ее ресурсы ограничены, так как в военном отношении Тегеран обладает большим влиянием в наземных боях. И, если кто-то будет слишком сильно задевать Тегеран, Москва станет совершенно бессильной", - сказала Марианна Беленькая, аналитик Московского центра Карнеги. Если подобная точка разрыва произойдет по вине Вашингтона, Кремль ограничится ролью зрителя. Российская власть вряд ли питает иллюзии по поводу способности и воли Европы дать отпор Трампу, полагает Авриль. В тот момент, когда на Тегеран обрушились санкции, Кремль находился в зависимости от показной солидарности со странами Запада, но на этот раз он может ощутить, что указ Трампа развязывает ему руки, отмечает автор статьи. "Россия уже обложена санкциями со всех сторон, и, в отличие от европейских компаний, которым есть что терять от американских репрессий, она может этим воспользоваться для укрепления своих деловых связей с Тегераном", - прогнозирует Федор Лукьянов. Также по теме: Как весь мир пытается спасти иранскую ядерную сделку от попыток Трампа ее саботировать (Independent)