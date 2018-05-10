Москва смиряется с американским выходом из иранской ядерной сделки

Владимиру Путину не пришлось выступить единым фронтом с европейцами для того, чтобы спасти подписанный им документ, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

В среду в Москве в преамбуле встречи за закрытыми дверями с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху российский президент просто оценил ситуацию как "очень острую", говорится в статье. "Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов",- продолжил Путин, верный своей позиции искусного махинатора на Ближнем Востоке.

С одной стороны, Россия тесно сотрудничает со своим иранским союзником, главным спонсором сирийского режима, и ведет с ним переговоры о мире в Сирии внутри тройки, куда еще входит Турция, рассуждает корреспондент. Путин, Эрдоган и Рухани виделись 4 апреля в Анкаре. С другой стороны, Москва поддерживает прекрасные отношения с Израилем, в то время как еврейское государство находится в состоянии войны с Дамаском и считает Тегеран своим главным врагом.

На бумаге Россия занимает завидную позицию. "Но, в то время как Дональд Трамп избрал более жесткий путь выхода из соглашения, она ни в коем случае не станет играть роль посредника. Ее главная проблема не в отказе от документа, а в том, что это осложнит ситуацию в Сирии", - поясняет Федор Лукьянов, научный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Повышение интенсивности израильских ракетных ударов по Сирии в последние недели беспокоит Путина. Однако он удерживается от какой-либо предвзятой позиции. Когда ракетные удары затрагивают только интересы Тегерана в регионе, Кремль остерегается осуждать их публично, как это произошло с ракетами, выпущенными Израилем во вторник вечером по району к югу от Дамаска, где находились склады вооружений элитного иранского военно-политического формирования "Корпус стражей исламской революции", комментирует Авриль.

"Все, что может сделать Россия, - это попытаться сдержать действия Ирана в Сирии, но ее ресурсы ограничены, так как в военном отношении Тегеран обладает большим влиянием в наземных боях. И, если кто-то будет слишком сильно задевать Тегеран, Москва станет совершенно бессильной", - опасается Марианна Беленькая, аналитик Московского центра Карнеги.

Если подобная точка разрыва произойдет по вине Вашингтона, Кремль ограничится ролью зрителя. Российская власть вряд ли питает иллюзии по поводу способности и воли Европы дать отпор Трампу, полагает Авриль.

В тот момент, когда на Тегеран обрушились санкции, Кремль находился в зависимости от показной солидарности со странами Запада, но на этот раз он может ощутить, что указ Трампа развязывает ему руки, отмечает автор статьи.

"Россия уже обложена санкциями со всех сторон, и, в отличие от европейских компаний, которым есть что терять от американских репрессий, она может этим воспользоваться для укрепления своих деловых связей с Тегераном", - прогнозирует Федор Лукьянов.