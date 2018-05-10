Процесс Абрамовича переходит к сути дела

Допрос вице-директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марины Снейт в гражданском суде швейцарского города Фрибур стал центральным событием второго дня судебного заседания по беспрецедентному делу о взыскании с российского олигарха Романа Абрамовича задолженности в 46 млн швейцарских франков со стороны ЕБРР, пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ян Пошар.

Второй день заседания по делу, которое отныне в Фрибуре называют "процессом века", прошел в среду в гражданском суде. На этот раз без присутствия главного действующего лица, российского мультимиллиардера Романа Абрамовича, знаменитого владельца лондонского футбольного клуба "Челси", говорится в статье.

Второй день отмечен допросом Марины Снейт, вице-директора ЕБРР. Это первый ключевой момент в этой серии уголовных расследований, где за две недели было мобилизовано не менее 21 адвоката, повестка дня расписана до конца июня, отмечает автор.

Вопросы к Марине Снейт, в частности, вращались вокруг условий кредитов, выданных в 1997 году ЕБРР российскому банку СБС-Агро, что стало точкой начала всего дела, описывает Пошар. Поскольку в этом году СБС-Агро, в свою очередь, предоставил коммерческую ссуду в 15 млн долларов компании Runicom, в ту пору находившейся в Фрибуре, которая торговала нефтью российского гиганта "Сибнефть" (сегодня эта компания переименована в "Газпромнефть"), у обеих компаний один и тот же владелец - Роман Абрамович.

Но в 2003 году фрибургская компания Runicom обанкротилась, и ее активы были переведены в Гибралтар. По мнению ЕБРР, данное перечисление средств позволило компании уклониться от выплат по своим долгам, говорится в статье.

Абрамович постоянно оспаривает все требования с документами, служащими основанием, утверждая, что кредит был погашен с помощью третьих банков, связанных с СБС-Агро, указывает журналист.

"Мой клиент находится в кафкианской ситуации, Роману Абрамовичу нечего делать в суде", - возмущенно заявил в начале заседания Седрик Берже, один из адвокатов олигарха. Юрист снова изобличил методы ЕБРР, который демонстративно вручил свой иск прямо в руки владельцу "Челси" 4 апреля 2007 года, в 22:40, на переполненном стадионе "Стэмфорд Бридж" во время матча Лиги чемпионов. "Это нерегламентированное вручение судебных документов, перед тысячами людей, несмотря на то, что мой клиент - публичная персона и с ним без труда можно было встретиться иным способом", - подчеркнул Седрик Берже.

В ближайшее время Роману Абрамовичу доведется отвечать по иску самому. После того, как он присутствовал на открытии процесса 2 мая, миллиардер должен будет снова вернуться в Фрибур на следующее заседание, когда он будет допрошен гражданским судом. Это, безусловно, станет самым ожидаемым моментом этого судебного процесса, сообщает Пошар.