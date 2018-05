10 мая 2018 г. Майк Макинтайр, Кеннет П. Воджел, Кэти Томас, Сесилия Кан | The New York Times Как Майкл Коэн, которому отказали в должности в Белом доме, считался его "привратником" "Заплатив порноактрисе за молчание и выполнив другие задачи, что помогло его боссу стать президентом, Майкл Д.Коэн был удивлен, обнаружив, что двери Белого дома оказались, в большей или меньшей степени, закрытыми для него", - пишет The New York Times. "Коэн не получил должность, на которую рассчитывал, в администрации президента Трампа - он воображал себя главой администрации - и в январе прошлого года он ушел из Trump Organization, где долго выполнял функции внутрикорпоративного посредника без определенного набора обязанностей. Однако ему удалось превратить то, что напоминало опалу, в приносящую большие доходы возможность", - говорится в статье. Вооружившись самостоятельно присвоенным титулом "личного адвоката" президента, Коэн стал считаться человеком, способным помочь другим получить доступ к центру власти, в чем ему самому было отказано. Крупные корпорации, включая AT&T, Novartis и юридическую фирму Squire Patton Boggs, в общей сложности заплатили ему более 2 млн долларов за совет по поводу того, как ориентироваться на внезапно оказавшейся незнакомой территории трамповского Вашингтона, пишут журналисты издания. "Некоторые их контрактов с Коэном были заключены в то время, когда крупные компании и лоббистские фирмы с трудом пытались адаптироваться к жизни при Трампе. В начале правления новой администрации всегда существует некоторый разрыв, когда лоббисты, связанные с новым президентом, пытаются получить выгоду, а с оппозицией - перестроиться. Но победа Трампа на выборах потрясла Кей-стрит, место, где сосредоточены многие лоббистские фирмы столицы, как землетрясение", - сообщает газета. "В ходе кампании он пообещал искоренить влияние монополий и вступил в должность, практически не имея связей с традиционными лоббистскими и консалтинговыми компаниями Вашингтона", - пишут о Трампе авторы. "Этот парень вступил в должность практически без сторонников на Кей-стрит, что почти невозможно в современную эпоху, и поэтому все спешили нанять людей, имеющих связи с ним", - говорит Иван Адлер, партнер в лоббистской фирме McCormick Group (Вашингтон). Squire Patton Boggs, одна из крупнейших юридических фирм в мире, имела одну из лучших лоббистских практик в Вашингтоне, отчасти за счет привлечения лоббистов, тесно связанных с руководством обеих партий. Но у нее не оказалось хороших связей с администрацией Трампа, отмечает издание. Коэн привел с собой пять "возможных клиентов" с марта 2017 года по март этого года, когда его контракт с фирмой был разорван. Личности клиентов, предложенных Коэном, не указаны. Но одним из них была компания во Флориде под названием U.S. Immigration Fund L.L.C., которая способствовала привлечению иностранных инвестиций. Она сотрудничала с компанией семьи Джареда Кушнера, говорится в статье. Крупной многонациональной компанией, которая увидела в лице Коэна потенциального союзника, оказалась AT&T, у которой была срочная потребность в таковом: в конце октября 2016 года, всего за несколько недель до дня выборов, она объявила о своем намерении купить Time Warner, в которую входит главная "головная боль" президента - CNN, пишет газета. Вскоре AT&T пожертвовала 2 млн долларов на торжества по случаю инаугурации и еще 80 тыс. долларов на телекоммуникационное оборудование, использовавшееся во время мероприятия. По условиям годового контракта с компанией, Коэн давал советы о том, каким должен быть подход AT&T к слиянию с Time Warner, и по различным вопросам регулирования, согласно письму компании к сотрудникам. По заявлению AT&T, Коэн был одним из нескольких консультантов, нанятых в начале президентского срока Трампа, чтобы помочь лучше понять настрой президента. Что касается Novartis, то она была обеспокоена обещаниями Трампа положить конец системе здравоохранения Обамы и его недовольством высокими ценами на лекарства. Коэн обратился к руководителям компаний в начале 2017 года, назвав себя осведомленным о мнении президента по этим вопросам, рассказали два информированных источника. По заявлению Novartis, в компании вскоре поняли, что Коэн не мог предоставить услуги, которые обещал. Фармацевтический гигант рассматривал возможность разорвать с ним контракт, но узнал, что он может сделать это только при наличии обоснованной причины, поэтому он продолжал платить ему, пока срок контракта не истек, передают журналисты. Источник: The New York Times