Нетаньяху у Путина: "быстрые свидания" по стратегическим вопросам

Россия сотрудничает с Ираном - кровным врагом Израиля. Израиль наносит авиаудары по Сирии - вассалу Москвы. Как долго будет сохраняться подобный статус-кво? - задаются вопросом корреспонденты Der Spiegel Доминик Петерс и Кристоф Сидов.

Рядом с президентом Путиным во время вчерашнего парада на Красной площади по случаю победы над нацистской Германией стояли "генералы в орденах, премьер-министр Дмитрий Медведев и его израильский коллега Биньямин Нетаньяху", передает издание. На лацкане пиджака главы израильского правительства красовалась георгиевская лента, "ставшая символом для ветеранов Второй мировой войны, а также для пророссийски настроенных отрядов в ходе конфликта на Восточной Украине", поясняют журналисты.

"Сегодняшняя ситуация не может не удовлетворять Нетаньяху: он годами добивался того, чтобы США вышли из международных ядерных договоренностей с Ираном и перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим", - говорится далее. И вот Трамп реализовал первый пункт, в то время как в понедельник американские дипломаты переезжают в Священный город.

"За кулисами парада и за закрытыми дверями Путин с Нетаньяху, должно быть, обсуждали в первую очередь две темы: ядерную программу Ирана и войну в Сирии. По этим двум пунктам мнение политиков расходится, - замечают журналисты. - Российский президент выразил глубокую озабоченность в связи с решением Трампа по выходу из сделки с Тегераном".

"Россия наряду с Ираном является патроном режима Башара Асада", - напоминают авторы.

"Непосредственно после решения Трампа израильская армия отметила "необычную активность" иранских вооруженных сил на территории Сирии. Израиль мобилизовал резервистов и открыл для доступа гражданского населения бункеры на Голанских высотах", - говорится в статье.

По сообщениям активистов, во вторник вечером вблизи Дамаска был атакован военный объект, в результате авиаудара погибли военные из иранского "Корпуса стражей исламской революции".

"Тот факт, что израильские ВВС систематически атакуют цели в Сирии, в том числе иранские военные объекты, не в последнюю очередь связан с превосходством Израиля в воздухе", - пишут Петерс и Сидов. "Москва еще несколько лет назад хотела начать поставку ЗРК С-300 в Сирию. Израиль был против и до сих пор ему удавалось убедить российскую сторону отложить поставки", - говорится в статье.

По словам эксперта по Сирии, заместителя ректора Университета Тель-Авива Эяля Зиссера, "российские поставки С-300 не станут драматическим поворотным моментом. Сирийская армия уже на сегодняшний день обладает современными системами вооружений, однако военным, которые их обслуживают, не хватает необходимых умений и навыков - так было бы и с С-300".

Израиль, отмечает Der Spiegel, грозит серьезными последствиями в том случае, если он будет атакован иранцами с территории Сирии.

Ожидается, что после практически окончательного возвращения страны под свой контроль Асад может нанести удар по последним подконтрольным повстанцами провинциям Идлиб и Дараа. Последняя находится в непосредственной близости от северной границы Израиля.

"То, куда Асад ударит в первую очередь, по большей части зависит от России, считает Зиссер. Путин, скорее всего, ничего не сообщил Нетаньяху о своих планах, но, по крайней мере, они сохраняют диалог, - пишут авторы статьи. - Чего нельзя сказать об Иране и Израиле".