"Бессмертный полк" марширует

Украинцы, придерживающиеся прозападных позиций, отмечают День Победы над гитлеровским фашизмом 8 мая, их пророссийски настроенные соотечественники - 9 мая. "Ситуация накалена", - констатирует корреспондент немецкой Tageszeitung Бернгард Глазен.

"Несколько тысяч человек прошли 9 мая по украинским городам в память о погибших во Второй мировой войне, - сообщает издание. - В одном только Киеве в акции под названием "Бессмертный полк" приняли участие свыше 2 тыс. человек". Официально День Победы над фашизмом отмечается на Украине, как и на Западе, 8 мая, напоминает Глазен.

"Обстановка накалялась утром 9 мая по мере того, как перед одной из станций киевского метро стали собираться люди. Они хотели пройти маршем до Вечного огня в составе "Бессмертного полка" с портретами своих погибших на войне родственников. Однако среди тех, кто ждал начала шествия, была и группа правых радикалов, которые хотели помешать проведению акции", - сообщает автор статьи.

"Вместе с сотрудниками полиции они задерживали тех, у кого замечали какую-либо советскую символику. Они передали полиции двух женщин с георгиевскими лентами, приколотыми к груди, - дамы были на время задержаны. Георгиевская лента, символ советских вооруженных сил, стали и символом восточноукраинских сепаратистов - поэтому ее ношение на Украине стало табу".

"Вы русские фашисты!" - кричит мужчина из праворадикальной группы С14 в адрес одного из участников демонстрации и пытается не пропустить его через установленный металлодетектор. Толпа тут же отзывается лозунгом "Фашизм не пройдет!", на что националисты кричат свое: "Слава Украине - смерть врагу!"

"Власть не хочет, чтобы мы вспоминали погибших во Второй мировой войне. Она хочет стереть из нашей памяти все, что напоминает о Советском Союзе. Но историю нельзя просто так взять и переписать. В центре Парижа есть площадь Сталинградской битвы - никому там это не мешает", - говорит ветеран с орденами на груди. Он был командиром атомной подлодки.

"Надо понять и тех молодых людей, кто выступает против "Бессмертного полка", - возражает прохожая. - Их деды боролись против Сталина. Теперь они не хотят, чтобы в Киеве вспоминали окончание Второй мировой войны так же, как это делают в путинской России".

За исключением отдельных перепалок, в ходе которых никто не пострадал, все прошло мирно. "Это было связано (...) с большим количеством полицейских, которые отгородили участников акции от правых радикалов", - замечает Глазен. В ходе акции в связи с использованием советской символики было задержано 10 человек, сообщил замглавы МВД Сергей Яровой. Ссылаясь на "Украинскую правду", издание сообщает о задержании и депортации двух журналисток с "российских пропагандистских каналов", которые якобы намеревались при помощи своих материалов дискредитировать Украину перед мировым сообществом и дезинформировать население.