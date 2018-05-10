Непростая миссия главы МИД Германии в Москве

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подверг Кремль жесткой критике вскоре после своего вступления в должность. Теперь ему предстоит визит в Москву, где он должен обговорить первые меры, направленные на спасение ядерного соглашения с Ираном, пишет Даниэль Фридрих Штурм в статье на сайте Die Welt.

Как отмечает корреспондент, критика Мааса в адрес Кремля и смена многолетней политики в отношении Москвы, которую проводили как главы МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль, "пришлась не по нраву многим его однопартийцам в СДПГ".

Москва действует "с возрастающей враждебностью", заявил Маас в одном из интервью. "Политически непростой" в этой связи называет журналист нынешнюю миссию Мааса в Москве.

В ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым речь пойдет о ситуации в Сирии и на Восточной Украине, а также о ядерном соглашении с Ираном, судьба которого оказалась под вопросом, говорится в статье.

"Нам нужна совместная европейская политика с Россией, поскольку у нас общие интересы в сферах борьбы с терроризмом и джихадизмом, а также торговли и сохранения ядерной сделки с Ираном", - сказал Die Welt в преддверии визита Мааса заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль. По мнению политика, министр должен убедить главу российского МИД потребовать от Тегерана "прекратить дестабилизирующую активность в регионе и свернуть ракетную программу".

По словам внешнеполитического представителя фракции Зеленых в Бундестаге Омида Нурипура, "задача Мааса в Москве - содействовать интенсификации совместных усилий по сохранению условий соблюдения ядерного соглашения с Тегераном".

Как ХДС, так и Зеленые требуют от Мааса придерживаться и впредь своей позиции на российском направлении, передает Штурм.

По мнению Нурипура, глава МИД Германии "не должен в ходе визита в Москву дать сломить себя внутрипартийной критике. Министр должен представлять в отношении России интересы Германии, а не интересы социал-демократов".

Маас, по словам политика, должен подтвердить готовность к диалогу, однако указать и на необходимость шагов со стороны Москвы для нормализации политических отношений. "Москва виновата и в санкциях, и в ухудшении наших отношений, - заявил он в беседе с Die Welt. - Аннексировав Крым, дестабилизируя Украину и поддерживая военные преступления Асада, Россия нарушает международное право".

По мнению зампредседателя фракции СДПГ Поста, визит Мааса в Москву "символизирует заинтересованность Берлина в расширении диалога с Россией". "Разумно и правильно оставаться в диалоге с такой сверхдержавой, как Россия", - сказал он.