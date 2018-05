10 мая 2018 г. Джон Болтон | The Washington Post Джон Болтон: сделку с Ираном подвело то, как ужасно она себя зарекомендовала Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в статье для The Washington Post пишет, что сам принцип соглашения с Ираном скомпрометирован тем, как ужасно оно зарекомендовало себя в последние два года. "Замысел Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) состоял в том, что иранский режим в интересах собственного народа обменивает свои ядерные амбиции на экономические стимулы. Но вместо концентрации на ответственных действиях Тегеран вливал миллиарды долларов в военные авантюры за рубежом, распространяя волну смерти и разрушения по Ближнему Востоку от Йемена до Сирии, - поясняет Болтон. - Между тем иранский народ в своей стране страдал от обвала валюты, повышения инфляции, отсутствия роста зарплат и набирающего обороты экологического кризиса". "Президент Трамп поступил взвешенно", - утверждает советник. Трамп изучал сделку более года и, придя к выводу, что она подрывает безопасность американского народа, покончил с участием в ней США. "Эти действия переменили ход опрометчивой и опасной политики и вывели нас на новый курс, который направлен против агрессивного и враждебного поведения противников и при этом укрепляет наши связи с партнерами и союзниками", - пишет Болтон. Иллюстрацией этой политики является решение признать Иерусалим столицей Израиля. Это "физическая демонстрация приверженности США Израилю, что, по сути, является приверженностью нашим национальным интересам", подчеркивает Болтон. "Недавнее обнародование Израилем множества ценных документов о прошлой программе Ирана по созданию ядерного оружия демонстрирует, что у нас общие враги, которые не делают между нами различий, и для нас безопаснее быть вместе", - добавляет советник. "Кроме того, Израиль - динамичная экономическая движущая сила, - говорится в статье. - Более тесное экономическое партнерство с Израилем только увеличит благосостояние Америки, что, по замечанию президента Трампа, ведет к укреплению безопасности". Источник: The Washington Post