10 мая 2018 г. Рейчел Шварц | The Washington Post Россия вмешивается в работу антикоррупционной комиссии в Гватемале? Реальная история может вас удивить Аспирант кафедры политологии Висконсинского университета в Мэдисоне Рейчел Шварц в статье для The Washington Post анализирует случай с семьей Битковых в Гватемале как пример того, что повышенные опасения по поводу российского вмешательства могут иметь непредвиденные последствия. Комиссия Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе 27 апреля провела слушания по поводу якобы давления Кремля на Комиссию ООН против безнаказанности в Гватемале (CICIG). Предыстория - приговор CICIG в отношении трех россиян: Игоря Биткова, его жены Ирины и дочери Анастасии. "В 2008 году семья Битковых бежала из России после угроз со стороны связанного с Путиным банка ВТБ, который требовал от Игоря Биткова продать акции его бизнеса North-West Timber Co. Семья искала убежища в Гватемале. В январе 2015 года власти Гватемалы арестовали семью и еще 36 человек за то, что они воспользовались преступной сетью для получения поддельных паспортов. Антикоррупционное расследование вела CICIG и государственная прокуратура Гватемалы", - напоминает автор статьи. Дело получило немало внимания в США, указывает Шварц: "Колумнистка The Wall Street Journal Мэри Анастасия О'Грэди намекнула, что CICIG отрабатывает распоряжение Путина против Битковых. [Сенатор Марко] Рубио и Билл Браудер (американский бизнесмен, лоббировавший принятие "Закона Магнитского" для пресечения нарушений прав человека в отношении российских разоблачителей) также намекнули на связь между Кремлем и CICIG". "Но где доказательства того, что силы российского правительства имеют отношение к CICIG?" - пишет Шварц, отмечая, что CICIG никогда не получала финансирование от российского правительства. "Один из критиков указывает на то, что представитель ВТБ в Гватемале - запасной судья в Конституционном суде. Однако это означает связь между российским банком и президентом Гватемалы Джимми Моралесом, который назначил этого судью. Между тем CICIG не является дружественной Моралесу и обвиняет его в принятии незаконных пожертвований на избирательную кампанию", - продолжает автор статьи. "Объявляя CICIG политическим инструментом российского правительства, политические элиты Гватемалы стремятся свернуть жесткую антикоррупционную кампанию в стране", - подчеркивает Шварц. "В утверждениях о связях между CICIG и Кремлем гватемальские противники Комиссии усматривают новую стратегию, призванную подорвать поддержку CICIG со стороны правительства США. С 2008 года США обеспечивали около половины годового бюджета Комиссии, составлявшего от 12 до 15 млн долларов", - добавляет Шварц. Адвокаты Битковых признают, что в Гватемале есть силы, воспользовавшиеся приговором, чтобы продвигать повестку против CICIG и поставить под угрозу процесс укрепления правопорядка. "Но случай с Битковыми показателен в плане другой тревожной реалии, - отмечает автор статьи. - В то время как растут опасения из-за российского вмешательства в политические дела других стран, для политических игроков растут и возможности воспользоваться теориями заговора, в которых с виду замешан Кремль, для продвижения собственных интересов". "Предположение о заговоре Кремля, сколь бы ложным оно ни было, запросто может сыграть на руку укоренившимся политическим интересам. Самый большой урок из дела Битковых, пожалуй, таков: попытки разоблачить российское вмешательство и наложить наказание могут иметь темную обратную сторону", - заключает Шварц. Также по теме: Ваши налоги в ООН (The Wall Street Journal) Источник: The Washington Post