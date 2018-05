10 мая 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Ваши налоги в ООН Международная комиссия ООН против безнаказанности в Гватемале, или CICIG, с момента основания в 2006 году практически не имела над собой надзора, и сейчас ее обвиняют в коррупции и политизации судебной власти, сообщает The Wall Street Journal. Госдепартамент США, НКО и некоторые деловые группы сопротивляются тому, чтобы организацию вывели на свет, отмечает издание в редакционной статье. Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и Майк Ли, а также член Палаты представителей Крис Смит более настойчивы. В письме председателю подкомитета Палаты представителей по ассигнованиям на государственные и иностранные операции Хэлу Роджерсу они потребовали приостановить выплату 6 млн долларов CICIG до тех пор, пока "Конгресс не осуществит надлежащий контроль". "Подписавшие письмо встревожены показаниями гватемальских юристов российской семьи Игоря Биткова на слушаниях в Хельсинкской комиссии в Вашингтоне 27 апреля. Адвокаты рассказали о нарушениях гражданских свобод этой семьи по вине CICIG, действующей совместно с российским банком и генеральным прокурором Гватемалы", - говорится в статье. Конституционный суд Гватемалы подтвердил решение о том, что Битковы совершили только административные проступки. "Но, вместо того чтобы их освободить, в среду нижестоящий суд издал письменное предписание начать новый процесс в отношении Биткова", - пишет WSJ. "CICIG - невыборный орган ООН, и главный обвинитель Иван Веласкес обладает властью вице-короля. Он запугал многих местных и заставил их поддерживать его под страхом попасть в тюрьму. Другие ему рукоплещут, когда он угрожает свергнуть президента Джимми Моралеса", - отмечает газета. Если республиканцы, имеющие полномочия распоряжаться деньгами налогоплательщиков, заинтересованы в стабилизации Центральной Америки, они приостановят финансирование CICIG, заключает издание. Также по теме: Россия вмешивается в работу антикоррупционной комиссии в Гватемале? Реальная история может вас удивить (The Washington Post) Источник: The Wall Street Journal