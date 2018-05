10 мая 2018 г. Ярослав Трофимов | The Wall Street Journal На путинском параде Нетаньяху стремился достичь взаимопонимания по Ирану Чтобы снискать расположение Путина, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху мало что мог предпринять, кроме как поучаствовать в военном параде на Красной площади - празднестве, которое западные лидеры стали игнорировать после вторжения на Украину в 2014 году, пишет корреспондент The Wall Street Journal в Москве Ярослав Трофимов. "Стоя рядом с Путиным, когда по площади проезжали межконтинентальные баллистические ракеты, Нетаньяху дошел до того, что приколол к пиджаку черно-оранжевую георгиевскую ленту - символ военной славы России, ставший также эмблемой российского ирредентизма", - сообщает журналист, отмечая, что эта эмблема запрещена на Украине. У президента исторически союзной России Сербии Александра Вучича такой ленточки не было. Нетаньяху приземлился в Москве спустя считанные часы после израильского авиаудара по позициям Ирана под Дамаском. Поскольку Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном, а удары Израиля по Сирии набирают силу, Ближний Восток соскальзывает в состояние войны, считает автор статьи. Некоторые из представленных на параде в Москве вооружений, такие как системы ПВО С-300, могут вскоре оказаться в руках режима Асада и ограничить возможности Израиля проводить операции в небе над Сирией. "Нетаньяху, усердно развивавший личные отношения с Путиным, стремится убедиться, что Россия не увязывает проблемы безопасности Израиля со своим более широким конфликтом с Западом", - разъясняет автор статьи. "Русские беспокоятся, что мы можем взяться за Асада, а мы им говорим, что не собираемся браться за него, если он не позволит иранцам нападать на нас", - сказал WSJ Эран Лерман, до 2015 года занимавший пост директора по внешней политике в Совете национальной безопасности Израиля. "Наши разговоры с русскими довольно прагматичны. Мы относимся друг к другу серьезно. Но наша возможность проводить эти переговоры проистекает из того, что Израиль способен уважать и чтить неизмеримую жертву народа России в ходе Великой Отечественной войны", - добавил он. Директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал: "Путин сталкивается с тяжелым вызовом. Россия не может отказаться от партнерства с Израилем и не может отречься от партнерства с Ираном. Прямая конфронтация между Израилем и Ираном уничтожит не только все планы по сирийскому урегулированию, но и любого рода стабильность в регионе. Я думаю, Путин сделает все возможное, чтобы это предотвратить". Одной из таких возможностей для Москвы может быть наращивание усилий по посредничеству между Израилем и Ираном. "Если хочешь разговаривать с иранцами, придется говорить с русскими, - сказал WSJ бывший посол Израиля в Москве Цви Маген. - Россия может предложить стать посредником между Ираном и Израилем и начать переговорный процесс. Если это произойдет, Россия заработает много очков в международной игре против Запада". Празднование Дня Победы в путинской России близко к государственной религии, поясняет читателям Трофимов. Официальная пропаганда связывает триумф 1945 года с нынешними проблемами России, а Запад отождествляет с современным воплощением нацистов. Израиль пока избегал того, чтобы в восприятии Москвы он был связан с вражеским Западом, добавляет журналист. Во время переговоров Путин подчеркнуто признал общность Израиля и России в отношении к Второй мировой войне. Нетаньяху поблагодарил Россию за победу над нацистами и тут же обвинил Иран в подготовке второго Холокоста. "Если бы не эти личные отношения между Путиным и Нетаньяху, наши отношения с Израилем были бы намного более напряженными, - сказал изданию Андрей Кортунов. - Расходящихся интересов много. И если бы у Путина и Нетаньяху не было возможности вести в Москве неофициальный диалог, многие проблемы было бы значительно труднее решать или даже обсуждать". Источник: The Wall Street Journal