10 мая 2019 г. Кит Гриффит | Daily Mail Сооснователь Facebook утверждает, что босс этой социальной сети слишком влиятельный и правительство должно разделить "опасный" технологический гигант Сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал федеральные регуляторные органы разделить компанию, заявив, что генеральный директор Марк Цукерберг слишком влиятелен и что компания является эффективной монополией. "Пора разделить Facebook, - написал Хьюз, который был соседом Цукерберга по комнате в Гарварде, в пронзительной статье, опубликованной в The New York Times. - Влияние Марка беспрецедентно и чуждо американским понятиям". "35-летний Хьюз с самого начала помогал создавать Facebook и был ключевым создателем таких продуктов, как New Feed в этой социальной сети. Он покинул компанию в 2007 году, чтобы присоединиться к первой президентской кампании Барака Обамы и говорит, что избавился от своих акции Facebook в 2012 году, - передает Daily Mail. - Теперь Хьюз утверждает, что с ужасом наблюдал, как компания, которую он помогал создавать, превратилась в гиганта через приобретение Instagram и WhatsApp, угрожая сокрушить свободу слова и подавить конкурентные инновации". По словам Хьюза, самой страшной угрозой в Facebook является "односторонний контроль над речью" со стороны Цукерберга. "Его способность контролировать, организовывать и даже подвергать цензуре разговоры двух миллиардов человек беспрецедентна", - продолжил он. "Влияние Марка ошеломительно, оно намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном секторе или в правительстве", - пишет Хьюз. "По словам Хьюза, Цукерберг имеет практически неограниченный контроль над алгоритмами, которые определяют, что каждый из миллиардов пользователей Facebook видит в своей ленте новостей, какие настройки конфиденциальности они могут использовать и даже какие сообщения они получают на этой платформе", - говорится в статье. "Он устанавливает правила того, как отличить пропагандирующую насилие и провокационную речь от просто оскорбительной, и он может решить остановить конкурента, приобретя, заблокировав или скопировав его", - написал Хьюз. Ник Клегг, вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям, ответил на статью Хьюза, сделав заявление для Daily Mail. "Facebook признает, что вместе с успехом приходит ответственность. Но ответственность осуществляется не призывами к разделению успешной американской компании", - указал Клегг. "Ответственность технологических компаний может быть достигнута только благодаря тщательному внедрению новых правил для интернета. Это именно то, к чему призвал Марк Цукерберг. На этой неделе он действительно встречается с лидерами правительства, чтобы продолжить эту работу", - продолжил он. "Причина, по которой я высказываюсь, заключается в том, что я считаю, что Facebook стала слишком большой, слишком влиятельной", - поясняет Хьюз в анонсе интервью, которое Хьюз дал NBC Nightly News. Говоря про Цукерберга, Хьюз добавил: "Он чрезвычайно влиятельный, потому что у него нет босса, потому что нет никакого регулирующего органа от федерального правительства". В своей статье Хьюз призывает федеральное правительство воспользоваться антимонопольными полномочиями, предоставляемыми Антимонопольным актом Шермана и последующими законами, которые привели к разделению Standard Oil в 1911 году и AT & T в 1982 году. "(...) Хьюз утверждает, что доминирование Facebook представляет собой реальную угрозу для потребителей в связи со способностью компании душить конкуренцию и инновации. Он говорит, что Facebook не следовало разрешать приобретать конкурирующие платформы Instagram и WhatsApp, которые в совокупности дают компании контроль над более чем 80 % глобальных доходов социальных сетей, согласно оценке Хьюза. Хьюз считает, что ничто, кроме того, как заставить Facebook разделиться и продать Instagram, и WhatsApp, не будет эффективным для обуздания компании", - отмечается в публикации. "Facebook не страшны несколько новых правил, - написал он. - Он боится антимонопольного процесса и того рода ответственности, которую может принести реальный государственный надзор". Daily Mail указывает, что Хьюз присоединяется к американским законодателям, которые также призывают к проведению антимонопольных мер, чтобы разделить крупные технологические компании, а также к введению федерального законодательства о конфиденциальности. Среди них - сенатор Элизабет Уоррен, кандидат в президенты от Демократической партии, в марте пообещала разделить Facebook, Amazon.com Inc и Google Alphabet Inc в случае избрания президентом, чтобы способствовать конкуренции в техническом секторе. Также к созданию "большего многочисленных и более справедливых" социальных сетей призвал президент Дональд Трамп. Конгрессмен Ро Кханна, демократ от штата Калифорния, отметил в своем заявлении, что он согласен с тем, что в ретроспективе американские регуляторы "не должны были одобрять приобретение Instagram и WhatsApp в 2012 году". "Марк хороший, добрый человек. Но я зол, что его сосредоточенность на росте привела к тому, что он пожертвовал безопасностью и корректностью в обмен на клики", - заявил в своей статье Хьюз. "И я обеспокоен тем, что Марк окружил себя командой, которая укрепляет его убеждения, а не бросает им вызов". Источник: Daily Mail