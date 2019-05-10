Путин - новый игрок в северокорейском клубке противоречий

"В запутанной дипломатической ситуации вокруг северокорейской проблемы появился новый игрок. В конце апреля Владимир Путин встретился со своим коллегой Ким Чен Ыном во Владивостоке, где базируется российский Тихоокеанский флот. Хотя саммит не привел к соглашению или совместной декларации, ограничившись смутными обещаниями о сотрудничестве, он имел первостепенное значение для Северной Кореи и, в меньшей степени, для России", - пишет доцент кафедры международных отношений Вебстерского университета Женевы Лионель Фаттон в швейцарской газете Le Temps.

"С помощью этого саммита Россия вернулась в игру великих держав на Дальнем Востоке, где она практически отсутствовала с конца 2000-х годов, когда были прекращены шестисторонние переговоры и ей пришлось переориентировать свою внешнюю политику на западный и юго-западный фланги. Своим сближением с Северной Кореей Россия посылает месседж как Соединенным Штатам, так и Китаю: теперь с ней придется считаться, то есть быть готовым пойти на уступки при продвижении вперед северокорейского досье", - указывает автор статьи.

"Вновь обретенная дружба" с Пхеньяном послужит Москве в качестве разменной монеты при разговоре с этими двумя странами, например, в отношении санкций, наложенных Вашингтоном и его союзниками в ответ на украинский кризис 2014 года или на проникновение Китая в Центральную Азию - российскую заповедную зону, доставшуюся в наследство от СССР", - отмечает Le Temps.

"Важность саммита между Путиным и Кимом для Северной Кореи еще больше. Чтобы понять это, необходим контекст. Саммит состоялся через два месяца после неудачной встречи северокорейского лидера с Дональдом Трампом во Вьетнаме, и российский президент стал первым главой государства, с которым с тех пор встретился Ким. С точки зрения Северной Кореи, вьетнамский провал, возможно, указывает на то, что США отвергают его подход, направленный на одновременное действие денуклеаризации и ослабления международных санкций. Пхеньян нуждается в таком ослаблении, чтобы оживить свою экономику, и при этом хочет сохранить свой потенциал ядерного сдерживания", - поясняет Фаттон.

"Вслед за вьетнамским провалом, судя по всему, северокорейский политический класс разделился в отношении порядка действий, которые привели бы США к уступкам. Одни, видимо, ратовали за возвращение к военным приготовлениям и провокациям, тогда как другие предпочли бы дипломатический подход. Оказавшимся под давлением сторонникам мирной политики пришлось уступить. Северная Корея возобновила деятельность на своем ядерном комплексе в Йонбёне, а также на площадке для запуска межконтинентальных баллистических ракет", - пишет эксперт.

"На дипломатическом фронте Пхеньян ужесточил тон, установив срок до конца 2019 года для изменения поведения американцев и призвав к отставке госсекретаря Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. Встреча на высшем уровне между Кимом и Путиным вписывается в подобную радикализацию северокорейской дипломатии", - сообщает газета.

"На встрече с Путиным Ким заручился поддержкой России в своем противостоянии с Вашингтоном, что укрепило его позиции. Он также заложил основы вертикальной оси, простирающейся от Южной Кореи до России. Если эта ось материализуется, то она может значительно ослабить воздействие санкций на Северную Корею. Москва и Сеул хотят, по разным причинам, стимулировать экономические отношения и межкорейскую торговлю, а также развивать такие инфраструктуры, как железная дорога от юга Корейского полуострова до Сибири", - комментирует автор статьи.

"Сближение между Москвой и Пхеньяном создаст трудности в переговорах между США и Северной Кореей, поэтому ставка для последней является рискованной. Впрочем, Ким ждал почти год, прежде чем принять приглашение Путина. Отныне Пхеньяну придется принимать в расчет помимо китайских интересов еще и российские, что понизит его гибкость в переговорах с американцами. Это не сулит ничего хорошего на 2019 год", - резюмирует Фаттон.