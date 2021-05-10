Россия при Владимире Путине: вопросы о Второй мировой войне нежелательны

"Россия пытается на законодательном уровне закрепить советский взгляд на Вторую мировую войну. Многие историки пребывают в замешательстве", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Одна из выставок в музее называется "Триумф победителей", - повествует журналист Штефан Шолль. - Несколько залов посвящены парадам победы на Красной площади: параду в августе 1945 года при Иосифе Сталине, а также параду в мае 2015 года, когда перед Владимиром Путиным проехали новые российские боевые танки "Армата". И даже в далеком 2937 году красные ряды воинов маршируют у монументальных зданий. Послание, вероятно, звучит так: "Мы побеждали, побеждаем и всегда будем побеждать".

"В воскресенье танки вновь проехали по Красной площади, Россия праздновала 76-ю годовщину победы над гитлеровской Германией. В московском Центральном музее Великой Отечественной войны, также известном как "Музей Победы", толпятся люди. Семьи и группы молодежи бродят по залам, посвященным битвам за Москву, Сталинград или Берлин. (...)Один мужчина говорит, что он здесь ради своего маленького сына: он должен видеть, как это было. "Мы боролись за правое дело и победили. 9 Мая - святой день", - говорит он".

"Одержанная с большими жертвами победа во Второй мировой войне остается центральным событием российской истории, - отмечает издание. - В рамках конституционной реформы, проведенной в апреле прошлого года, Владимир Путин прописал "защиту исторической правды" о "подвиге народа" в основном законе страны. До этого, на саммите СНГ в конце 2019 года, глава государства прочитал часовую лекцию в защиту пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, который на Западе считают одним из "спусковых крючков" Второй мировой войны. В феврале этого года Государственная Дума ввела уголовную ответственность за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". А в среду несколько парламентариев внесли новый законопроект. Он запрещает публичное отождествление целей, решений и действий руководства Советского Союза и гитлеровской Германии".

"Он также ставит под запрет "отрицание роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - передает издание.

"Многие российские историки пребывают в замешательстве. "Историческую правду нельзя прописать в законе, - сказал в разговоре с Frankfurter Rundschau эксперт по сталинизму Никита Петров. - Если историкам угрожают наказанием со стороны государства за определенные научные выводы, это означает конец любой историографической дискуссии". И следует ожидать, что закон будет сформулирован настолько нечетко, что никто не будет знать наверняка, какие именно высказывания могут быть наказуемы, отмечает он".

"С учетом 27 млн погибших на войне в стране преобладает единомыслие относительно того, что СССР сыграл решающую роль в победе над нацистами. Но такие скверные моменты победы, как военные преступления, совершенные солдатами Красной армии в Восточной Европе, являются в российской общественности табу. А новые российские фильмы с энтузиазмом продолжают традицию советского кино по героизации своих фронтовиков", - говорится в статье.

"В этом Петров видит средневековый подход, который напоминает ему об инквизиции. "Россия боится исследовать собственную историю с позиций науки, вместо этого она провозглашает квазирелигиозные доктрины, в которые все должны верить", - говорит он".

"Перед "Залом Славы", на мраморных стенах которого золотыми буквами написаны имена более 11 800 "героев Советского Союза", стоит супружеская пара и говорит о гордости за свою страну и героизме народа. Что они думают о немцах? "Ваше поколение никто не может винить", - говорит мужчина. "Это были другие люди", - добавляет женщина. Большинство россиян, - заключает Frankfurter Rundschau, - настроены более миролюбиво, чем государственная культура памяти".