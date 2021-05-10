Как в России главенствует новая каста силовиков

"Так называемые "силовики" играют все более важную роль в политической жизни России. Количество ведомств и сотрудников растет. Между собой они конкурируют за власть и влияние", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Никита Горпун был призван в качестве связиста, - повествует журналист Андре Баллен. - (...) "Служба в армии закаляет характер", - послушно говорит Никита в камеру российского государственного телевидения".

"Никита - один из 122 тыс. новобранцев, призванных в эти дни. Дважды в год - весной и осенью - вооруженные силы призывают на военную службу новых призывников. При этом 250 тыс. призывников не составляют основную массу солдат", - указывает издание.

"Ведь есть еще около 430 тыс. солдат-контрактников. Кроме того, по словам военного эксперта Виктора Мураховского, насчитывается около 200 тыс. офицеров и 50 тыс. мичманов и прапорщиков. (...)Таким образом, в стране имеется около 900 тыс. тех, кто носит форму (плюс столько же гражданских служащих). Поэтому министр обороны Сергей Шойгу - один из наиболее влиятельных людей в России. Неслучайно, что его имя неоднократно всплывало в спекуляциях о возможном преемнике Владимира Путина", - отмечает автор статьи.

"Военные являются частью силовиков. Это понятие, образованное от слова "сила", обозначает органы безопасности, новую касту, которая становится в России все более влиятельной в политическом и экономическом смысле. При этом по численности армия сейчас уступает силам безопасности внутри страны. Так, из примерно 900 тыс. сотрудников министерства внутренних дел более 750 тыс. являются полицейскими".

"В борьбе с оппозицией в основном используются антитеррористическое подразделение и оперативные полки Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Конкуренцию им составляет Росгвардия, созданная в 2016 году. Ее численность составляет 400 тыс. человек (...)Поддержку и конкуренцию подразделение получает со стороны финансируемых государством казачьих обществ, которые также насчитывают до 750 тыс. человек", - говорится в статье.

"Независимо от полиции в стране работают 55 тыс. судебных приставов, а в службе ФСИН, возглавляемой бывшим офицером разведки Александром Калашниковым, - 210 тыс. сотрудников исправительных учреждений. Служба МЧС, организованная как военная структура, с ее официально почти 290 тыс. военнослужащих, таможня (50 тыс.) и управление фельдъегерско-почтовой связи (4 тыс.) также возглавляются бывшими офицерами разведки".

"Это свидетельствует о доминирующем положении спецслужб, которые также конкурируют друг с другом. ФСО (50 тыс. человек) отвечает не только за охрану стратегических объектов и высокопоставленных лиц, но и за мониторинг интернета и телефонов. СВР и ГУ (бывшее ГРУ), подчиненное Генеральному штабу, соревнуются в компетентности в области внешней разведки. Внутри страны, в свою очередь, тон задает ФСБ. Количество сотрудников этих служб публично не называется, но, вероятно, составляет около 220 тыс. человек", - пишет издание.

"При этом ФСБ также частично вмешивается в полномочия Генеральной прокуратуры (30 тыс. человек), которые, в свою очередь, уже урезаны Следственным комитетом (20 тыс.), ведомством, похожим на ФБР, основанным Путиным для своего студенческого друга Александра Бастрыкина. Борьба за власть идет ожесточенная; но она означает и приток денег".

"В общей сложности Кремль может поставить под ружье 3,7 млн силовиков. Таким образом, доля силовиков на душу населения является в России одной из самых высоких в мире. (...) В этом году Кремль инвестирует в своих силовиков более 60 млрд евро в пересчете на европейскую валюту".

"Однако новобранец Никита со своим месячным жалованием в размере 22 евро получит из них лишь крошечную часть", - констатирует Der Standard.