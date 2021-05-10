"Многим не хватает готовности признать свою вину. Зачастую воспоминания вызывают новую конфронтацию. Так быть не должно", - считает журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл.

"Тайна примирения - это память. Едва ли какая-нибудь фраза цитируется чаще в память об окончании войны. Но в последние годы кажется, что все наоборот: чем чаще народы Европы вспоминают 8 и 9 мая 1945 года и уроки, извлеченные из них, тем сильнее проявляется эффект раскола", - отмечает автор статьи.

"Это можно наблюдать в центре Берлина. Украинцы, русские и поляки, чьи предки вместе освобождали город от нацистской диктатуры, больше не желают чтить их память вместе. Русские делают это у мемориала Красной Армии в Трептове, украинцы - в Тиргартене. У поляков теперь есть свой мемориал в Шарлоттенбурге", - говорится в публикации.

"Может ли память разделять, а не примирять? О риске свидетельствуют и дебаты о том, нужно ли установить в Берлине мемориал польским жертвам нацизма или же общеевропейский мемориал всем жертвам войны, или это должен быть мемориал забытым жертвам войны, направленной на истребление, на Востоке, которая по своей жестокости и бесчеловечности намного превосходила зверства на западе, юге и севере. (...) Может ли вообще существовать единая память, учитывающая различный опыт?", - задается вопросом издание.

"Понимание истории меняется с течением времени, но не везде одновременно и в одном направлении. Со времен речи Рихарда фон Вайцзеккера по случаю 40-й годовщины окончания войны в 1985 году в Западной Европе многое сдвинулось в сторону примирения. На востоке нет", - указывает фон Маршалл.

"Целью Вайцзеккера в 1985 году было показать немцам выход из мнимого противоречия: было ли окончание войны в первую очередь безоговорочным поражением или освобождением. Оно было и тем, и другим одновременно".

"Вайцзеккер также считал, что в этот день немцы должны держаться в стороне. Общие акции памяти с жертвами вряд ли можно было себе представить".

"Сегодня все по-другому. В 2015 году Йоахим Гаук отмечал 70-ю годовщину окончания войны вместе с гостями из других стран. Франк-Вальтер Штайнмайер планировал то же самое на 75-ю годовщину в 2020 году. Это не удалось сделать из-за коронавируса, а не из-за нежелания жертв стоять рядом с испытывающими гнетущее чувство вины немцами".

"Немецкий президент уже давно может вспоминать о начале войны вместе с поляками в Польше - и чтить память миллионов убитых евреев вместе с главой израильского государства в день памяти Холокоста. Так, несмотря на чудовищность преступлений, память породила искупление и примирение".

"На востоке все иначе. Зачастую воспоминания становятся причиной новой конфронтации, а не примирения. Многим не хватает готовности увидеть произошедшее глазами жертв и признать собственную вину", - пишет издание, утверждая, что "Россия отрицает двойную роль Советского Союза", а "Владимир Путин не извлекает из опыта диктатуры те же уроки, что и его соседи на Западе".

"Точка зрения потомков преступников чаще всего отличается от точки зрения потомков жертв. Единого взгляда на историю среди всех европейцев, вероятно, не будет никогда. Слишком разнится опыт", - полагает автор статьи.

"Но понимание растет уже тогда, когда люди с интересом, а не с неприятием реагируют на расхождения в понимании истории. Многообразие памяти - это богатый опыт, который может помочь Европе на пути в будущее", - пишет Der Tagesspiegel.