10 ноября 2020 г. Сеголен Форгар | Le Figaro Остаться или развестись: о чем на самом деле думает Меланья Трамп? "(...) Она редко выступает публично, не говоря уже о средствах массовой информации. Тем не менее, против всяких ожиданий, Меланья Трамп вышла из своего молчания, чтобы осудить "фальсификацию выборов" - это слова ее мужа, - которые, по мнению сторонников Дональда Трампа, могли позволить Джо Байдену стать 46-м президентом Соединенных Штатов", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар. "В то время как уходящий президент США уже сообщил, что он подаст в суд для того, чтобы оспорить результаты голосования в некоторых штатах, первая леди раздраженно написала в Twitter: "Американский народ заслуживает справедливых выборов. Необходимо учитывать все законные - а не незаконные - голоса. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью", - заявила она в воскресенье, 8 ноября, на следующий день после победы кандидата от демократов", - говорится в статье. "Несколькими часами ранее Дональд Трамп снова обвинил противостоящий лагерь в обмане. "Мы думаем, что эти люди - воры, - написал он в Twitter. - Большие города коррумпированы. Это украденные выборы. Ведущий опрос общественного мнения Великобритании написал сегодня утром, что это явно украденные выборы". "(...) Однако у некоторых наблюдателей выступление первой леди вызывает сомнения. Следует сказать, что после поражения Дональда Трампа на президентских выборах полным ходом стали распространяться слухи о разводе, - отмечает журналистка. "Он проиграл выборы, но не окажется ли Дональд Трамп на грани потери жены?", - задавалось вопросом в воскресенье издание Mail on Sunday. "Насколько верны эти слухи? Недавние расследования Мэри Джордан, репортера The Washington Post, и откровения бывшего старшего советника первой леди Стефани Уинстон Волкофф настаивают на их обоснованности. В супружеских отношениях с миллиардером, продолжавшихся дольше, чем у его двух предыдущих жен - Иваны Трамп и Марлы Мэйплс, Меланья Трамп добилась более выгодных условий в случае развода для себя и своего сына Бэррона. Ключевым моментом является гарантия того, чтобы сын получил свою долю наследства. Под этим понимается руководство The Trump Organization в Европе. И подходящее время для повторных переговоров могло наступить после избрания Дональда Трампа, уверяет репортер The Washington Post в книге "Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп". "(...) Говорят, что за кулисами Меланья Трамп вела переговоры по пересмотру брачного контракта и в итоге выиграла дело. Чтобы добиться этого, она могла без колебаний использовать против своего мужа запись, обнаруженную газетой The Washington Post в октябре 2016 года. Там слышно, как политик говорит, что он "звезда и может трогать" всех женщин, которых он захочет, или даже "хватать их за киску". Дональду Трампу потребовалось два часа, прежде чем он решился встретиться со своей женой. "В тот вечер он, похоже, боялся cтолкнуться с ней лицом к лицу", - сообщил один анонимный источник Мэри Джордан. "Знаете, если бы Меланья не поддержала его, если бы напрямую отстранилась, он бы пропал", - утверждает журналистка. "(...) Как сообщается, теперь первая леди намеревается подать на развод после того, когда она покинет Белый дом в январе 2021 года. "Меланья считает каждую минуту, когда же он будет отстранен от своих обязанностей, и она сможет развестись", - утверждает бывшая помощница Трампа Омароса Маниго-Ньюман в колонке Daily Mail в воскресенье. "(...) Несмотря на порой исполненные холодности жесты на публике, Меланья Трамп всегда настаивала на том, что сохранила "прекрасные отношения" со своим мужем. Более того, супруги никогда не станут спорить друг с другом. Во всяком случае, даже в случае развода четы Трамп, Меланье Трамп несомненно надлежит соблюдать положение о конфиденциальности. Как это было в случае с Марлой Мэйплс, второй женой магната недвижимости", - резюмирует Le Figaro. Источник: Le Figaro