Почему коронавирус чаще атакует меньшинства

"(...) Перед лицом коронавируса мы не равны. Мы это знаем, поскольку пожилые люди или люди с другими заболеваниями более уязвимы. Но к тому же в зависимости от нашей работы, места проживания и условий жизни мы будем более или менее подвержены заражению, и нас будут более или менее хорошо лечить. Подобно двойному наказанию, Covid-19 усиливает классовое неравенство, нацеливаясь на самых слабых и бедных и, следовательно, преимущественно на меньшинства, которых больше в этих категориях населения", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Мари Морис.

"(...) 17 августа журнал Journal of the American Medical Association опубликовал исследование этнической принадлежности пациентов с коронавирусом, госпитализированных в 12 штатах США в период с конца апреля по конец июня 2020 года. Заключение: "Уровень госпитализаций среди чернокожих пациентов превышает их долю среди населения". Например, в Огайо почти 32% этих пациентов были афроамериканцами, в то время как они представляют лишь 13% населения штата. Ученые отмечают, что такое же явление наблюдается и у пациентов латиноамериканского происхождения", - говорится в статье.

"Становится все более очевидным, что определенные группы расовых и этнических меньшинств непропорционально сильно страдают от Covid", - заявил Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), орган, изучающий эволюцию пандемия в США. И это не потому, что вирус является расистским", - пишет Le Temps.

"Среди упомянутых причин CDC указывает на чрезмерную представленность меньшинств в секторах здравоохранения, услуг, сельского хозяйства и общественного транспорта - тех важных сферах деятельности, где удаленная работа невозможна, и участники которых были особенно активно мобилизованы в период карантина и, следовательно, больше заражались", - комментирует автор статьи.

"Выдвигается и другое объяснение, касающееся жилья: этнические меньшинства, чаще принадлежащие к категориям с низким доходом, чаще живут на небольших площадях, что увеличивает риск заражения коронавирусом. Наконец, за Атлантикой эти домохозяйства не всегда имеют медицинскую страховку и, как правило, их меньше лечат, чем других. Поскольку их здоровье хуже, у них развивается больше хронических состояний, и поэтому они с большей вероятностью могут считаться уязвимыми", - говорится в публикации.

"(...) Крис Уитти, глава Национального института исследований в области здравоохранения Великобритании, охарактеризовал ситуацию в Англии: "Сейчас есть доказательства того, что люди из этнических меньшинств чаще страдают тяжелыми формами Covid". Согласно данным исследования, опубликованным в EClinical Medicine в начале октября, у этих людей в три раза больше шансов попасть в больницу, чем у белых граждан, проживающих в том же регионе. А также у них более высокий уровень смертности, отмечают авторы другого исследования, опубликованного в Nature в июле", - передает журналистка.

"(...) В этом отношении Швейцария сильно отстает. Федеральное управление общественного здравоохранения (OFSP) предоставляет очень общую информацию о людях, затронутых covid: возраст, пол и кантон проживания. (...) Это не удивляет Сандро Каттасина, социолога из Женевского университета, который координировал обширный отчет о психосоциальных последствиях пандемии, особенно среди нелегальных мигрантов, и который регулярно сталкивается с нехваткой социально-экономических данных в стране. "Весьма вероятно, что и в Швейцарии Covid сильнее затронул самые неимущие классы, а значит, и иностранцев", - сказал он.

"Однако он полагает, что это происходит не в такой степени, как в Соединенных Штатах или во Франции, по двум причинам: во-первых, страна в первую очередь приветствует высококвалифицированных иммигрантов из неевропейских стран, поэтому некоторые из них относятся к зажиточным семьям, лучше защищенным от вируса. Затем, добавляет он, "многие иностранные граждане возвращаются в свою страну в пенсионном возрасте, потому что они не могут позволить себе жить в Швейцарии из-за стоимости жизни". Поэтому их, вероятно, меньше, чем где-либо, среди пожилых жертв Covid", - резюмирует автор статьи.