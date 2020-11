Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 10 ноября 2020 г. 10 ноября 2020 г. Манвин Рана | The Times Меня попросили солгать о Хантере Байдене, утверждает бизнесмен из Украины "После избирательной кампании, построенной на критике репутации сына своего соперника, Дональд Трамп сталкивается с призывами к новому судебному расследованию его действий на Украине, где он и его соратники вели поиски компромата на Хантера Байдена", - пишет The Times. "Подкаст The Stories of our Times побеседовал с бизнесменом из Украины, который впервые признал, что его попросили солгать о бизнес-сделках Хантера Байдена, чтобы нанести ущерб репутации Джо Байдена. Взамен ему пообещали визу в США и юридический иммунитет", - говорится в статье. "Эти обвинения вызывают новые вопросы об истории, преследовавшей администрацию Трампа, которая привела к сенатскому расследованию и импичменту Трампа. Обвиняемый в злоупотреблении властью и подстрекательстве к иностранному вмешательству в американские выборы, Трамп якобы приостановил военную помощь Украине до тех пор, пока президент Зеленский не согласится начать официальное расследование в отношении Байденов", - напоминает газета, добавляя, что Трамп был оправдан в начале февраля в ходе судебного процесса в Сенате, где республиканцы численно превосходят своих соперников-демократов. Теперь, когда в поле зрения находится администрация Байдена, и узнав о новых доказательствах, собранных в ходе расследования The Times, полковник Александр Виндман, один из основных свидетелей на слушаниях, считает, что необходимо новое судебное расследование", - пишет The Times. "Выявление правонарушений чрезвычайно важно. В штате Нью-Йорк, а также на федеральном уровне уже ведутся расследования", - отметил он. Полковник Виндман хотел бы, чтобы администрация Байдена пошла еще дальше. "Я хотел бы увидеть комиссию по установлению истины и примирению, двухпартийную структуру, потому что есть смысл в расследовании правонарушений вокруг Украины, а также других коррумпированных предприятий, которые проводила эта администрация. Украина - самое заметное из них, но здесь были и другие примеры", - сказал он. "Полковник Виндман был членом Совета национальной безопасности США, специализирующимся на евразийских делах, когда в рамках своей работы он регулярно слушал телефонные разговоры Трампа с президентом Украины. Он пожаловался своему начальству, когда понял, что Трамп добивается иностранного вмешательства в американские выборы, оказывая давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Байденов. После дачи показаний против Трампа на слушаниях по делу об импичменте президент атаковал полковника Виндмана в Twitter и тот в конечном итоге был вынужден уйти с работы", - говорится в статье. "Хотя Трамп был оправдан, слушания в Сенате пролили свет на действия его адвоката Руди Джулиани, который занимался поиском улик против Хантера Байдена на Украине. По словам Льва Парнаса, одного из соратников Джулиани, они обратились за помощью в поисках скандала, который нанесет ущерб президентской гонке Джо Байдена, к Дмитрию Фирташу, связанному с Кремлем украинскому олигарху. Фирташ, которому с 2014 года грозила экстрадиция в Америку, заключил сделку, утверждал Парнас, которая отменила бы его ордер на экстрадицию в обмен на любые доказательства скандала вокруг Байденов. Фирташ, который, как было показано, предоставил Парнасу ссуду в размере 1 млн долларов в течение этого периода, всегда отрицал свою причастность к клеветнической кампании, направленной на Байденов", - указывает издание. "Обвинения исходят от Хареса Юссефа, бизнесмена из Украины и близкого друга Фирташа. Советник бывшего президента Украины Виктора Ющенко, Юссеф сказал, что его попросили придумать связи между Хантером Байденом и коммерческой сделкой с одним из его бывших соратников, которая пошла не так. "Задача была в том, чтобы соврать, - заявил Юссеф. - Я даже никогда с ним не встречался. Но на Хантера Байдена были спущены охотничьи псы". "Юссеф, который родился в Сирии и имеет двойное гражданство, вложил чуть менее 3 млн долларов в mbloom, фонд технологических стартапов, поддерживаемый Девоном Арчером, бывшим деловым партнером Хантера Байдена. (...) Юссеф потерял большую часть своих инвестиций, когда фонд был закрыт в 2016 году после того, как Арчера обвинили в мошенничестве по отдельному делу, не имеющему отношения к этому", - отмечается в публикации. Хантер, младший сын Байдена, ранее вместе с Арчером входил в совет директоров Burisma, украинской газовой компании, а также участвовал в его инвестиционной фирме Rosemont Seneca Technology Partners, одного из основных спонсоров mbloom, пишет газета. Хантер прекратил какие-либо связи с компанией до того, как Юссеф вложил средства в mbloom. "Тем не менее, в прошлом году Юссеф вкратце рассказал журналистам о связях Хантера с ныне несуществующим фондом mbloom и утверждал, что тот обещал бизнесменам доступ к своему отцу в 2015 году, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме. В то время у Юссефа не было доказательств в поддержку его утверждений, а теперь он признал, что все это неправда", - сообщается в издании. "Юссеф, обосновавшийся в Киеве после прохождения обучения в России в 1980-х, разбогател, работая в украинской сталелитейной промышленности. Он является близким другом и соседом Фирташа, который борется с экстрадицией в США по обвинениям в рэкете и отмывании денег, которые он отрицает. Юссеф заявил, что к нему обратились члены команды Фирташа со словами: "Мы сможем разрешить эти отношения с Америкой, если вы можете нам помочь". По его словам, ему сказали, что приказ об экстрадиции его друга может быть отменен, если он сможет найти достаточно улик против Хантера Байдена. По его утверждению, зная, что Юссеф был связан с mbloom, команда Фирташа попросила его придумать историю о связи Хантера Байдена с обреченным фондом". (...) "Юссеф сказал, что Фирташ не был вовлечен в это дело, и нет никаких предположений, что он знал о действиях, которые предположительно были предприняты его командой". "Юссеф сам был вовлечен в давнюю юридическую проблему. Его арестовали в Вене в 2017 году по запросу испанских властей, которые обвинили его в отмывании денег для Фирташа и российской организованной преступности. Юссеф отрицает эти обвинения, и в конце прошлого года дело в Испании было прекращено. По словам Юссефа, в период, когда ему грозила экстрадиция в Испанию, его американская виза была аннулирована", - передает газета. "Кто-то из команды Фирташа спросил меня, хочу ли я вернуть свою визу и иметь возможность снова поехать в Соединенные Штаты, - заявил Юссеф. - Они сказали, что если мы решим проблему в Соединенных Штатах, мы сможем решить проблему с вашей визой, вы даже сможете получить иммунитет, если мы сможем использовать ваши инвестиции в mbloom в этом деле Хантера Байдена". "Обвинения были предъявлены команде Фирташа, но они ответили, повторив прозвучавшее ранее заявление бизнесмена о том, что он "не собирал никакой информации, не финансировал никого, кто собирал эту информацию, и было бы большой ошибкой, если бы я решил ввязаться в такую битву". "(...) Фирташ, миллиардер, тесно связанный с Кремлем, заработал свое состояние, выступая посредником в газовых интересах российского правительства на Украине. Министерство юстиции США заявило, что Фирташ также активно участвовал в "российской организованной преступности". Юссеф, который живет в квартире рядом с Фирташем в Вене, встал на защиту своего друга от этого обвинения. "В девяностые годы каждый в этих странах был обязан поддерживать определенные отношения с этими группами, потому что они принимали решения в бизнесе, - пояснил он. - Так что, если вы хотите добиться успеха, вам нужно пройти через эту фабрику мафии. Но в этом нет ничего особенного". (...) (...) "Нападки на бизнес-сделки Хантера Байдена заняли центральное место в кампании по переизбранию Трампа. Однако, по словам Юссефа, (...) на его решение рассказать о его собственном опыте сбора доказательств против Хантера на Украине повлиял доклад, опубликованный на этой неделе Проектом по расследованию организованной преступности и коррупции, который содержал доказательства из просочившихся банковских счетов, свидетельствующие об инвестициях Юссефа в mbloom". "Дело в Испании разрушило мою репутацию, - добавил он. - Я не знаю, как показать людям, что в этом нет правды". (...) Источник: The Times



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире Политика конфиденциальности Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2020 InoPressa.ru